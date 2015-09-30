Снять отель и сэкономить 459 Алла ДЕМЕНТЬЕВА, Астана

Это хорошая новость для казахстанских туристов: по условиям сотрудничества при бронировании отеля по всему миру на этом сайте держатели карт ККБ получат возврат 7% от полной суммы бронирования. Речь о бонусах, которые будут поступать на счета держателей карт и затем могут быть использованы в сети партнеров бонусной программы банка по всему Казахстану.

Прогноз на спрос сервиса хороший, поскольку, согласно данным банка, Казахстан занимает 4-е место по популярности для путешествий среди стран СНГ после России, Украины и Грузии. В настоящее время на сайте Booking.com доступно для бронирования 1 016 отелей, находящихся в Казахстане. Казахстанцы же чаще всего выбирают для путешествий такие страны, как Россия, Италия, Турция, Франция, Таиланд, Испания, Германия, США и ОАЭ.



