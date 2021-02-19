Общество
Снятие пенсионных накоплений: причину невключения ЭКО в список медуслуг объяснили в Минздраве
Жанат Тукпиев
В Министерстве здравоохранения РК разъяснили, почему экстракорпоральное оплодотворение (ЭКО) не было включено в перечень медицинских услуг, которые могут получить казахстанцы за счет пенсионных накоплений, передает корреспондент Kazpravda.kz.

Во время пресс-конференции  в СЦК журналисты поинтересовались у заместителя директора Департамента организации медицинской помощи Гульнары Сарсенбаевой, почему ЭКО не было включено в перечень медуслуг, которые станут доступными для казахстанцев за счет пенсионных накоплений, а также хватает ли на сегодня квот для проведения данной процедуры.

"Действительно, много вопросов поступало по включению ЭКО в этот перечень медуслуг. С этого года у нас стартовала специальная программа "Аңсаған сәби". Ежегодно в Казахстане на получение квоты выделялось в рамках ОСМС порядка тысячи квот. С этого года количество квот увеличено в 7 раз – до 7 тысяч. Поэтому в рамках ОСМС эти услуги будут предоставляться нуждающимся семьям в соответствии с критериями. Мы посмотрим, если действительно будет такая потребность, то в дальнейшем рассмотрим этот вопрос и можем внести ЭКО в этот перечень", – сказала Сарсенбаева.

Она также отметила, что 7 тысяч квот покрывают потребность всей очереди, стоящей в ожидании.

"При необходимости, ежегодно будут выделяться средства на проведение ЭКО. Но перечень медуслуг, которые можно будет оплатить с помощью пенсионных накоплений, будет обновляться", – отметила спикер.

Кроме того, Сарсенбаева добавила, что в Казахстане еще не до конца внедрены определенные виды технологий.

"Я отмечала, есть такие технологии, как радионуклеидная и радиохирургическая терапии. Они в нашей стране еще не внедрены. Но у нас строится Национальный научный центр онкологии, в котором планируется внедрить все эти технологии. После их внедрения, соответственно все эти услуги в рамках ГОБМП будут предоставляться нашим гражданам", – резюмировала заместитель директора Департамента организации медицинской помощи.

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