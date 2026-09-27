Снято до трагедии: старое видео с «телом» выдают за кадры из Мангистау

В социальных сетях распространяется видеозапись, которую пользователи связывают с гибелью военнослужащих в Мангистауской области. Однако, кадры были сняты задолго до произошедшей трагедии, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на NoFake.kz

Коллаж: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Видео появилось в сети до трагедии

На видео показана перевозка неизвестных грузов и предметов. Распространяющие его пользователи утверждают, что кадры якобы связаны с недавними событиями в Мангистауской области.

Проверка NoFake.kz, проведенная совместно с Центром по борьбе с дезинформацией, показала, что публикация не соответствует действительности.

Анализ исходной видеозаписи показал, что она была опубликована в TikTok еще 19 августа 2026 года — задолго до трагедии, произошедшей в сентябре. Изначально видео разместил пользователь @abenov__01. Позднее оригинальная публикация была удалена, однако, запись вновь появилась в TikTok 9 сентября на другом аккаунте — @bauka.kz091.

Таким образом, видео существовало в сети еще до произошедших событий и не может быть их непосредственной съемкой.

Где на самом деле снято видео

Установить точное место съемки не удалось. Анализ местности с использованием различных сервисов геолокации позволяет предположить, что кадры могли быть сняты в Туркестанской, Алматинской области или области Жетысу.

При этом анализ пользователя аккаунта позволил установить, что на видео автомобиль Toyota Alphard с государственным регистрационным номером 676AVN13. Согласно имеющимся данным, транспортное средство зарегистрировано в Туркестанской области.

Эти сведения также не подтверждают связь видеозаписи с событиями в Мангистауской области.

Видео повторно распространяют после трагедии

После произошедшей трагедии старые кадры вновь появились в социальных сетях и стали распространяться уже в новом контексте — как якобы видео с перевозкой «тел погибших военнослужащих».

Такая подмена контекста может вводить пользователей в заблуждение и создавать ложное представление о происходящих событиях.