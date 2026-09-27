Снято до трагедии: старое видео с «телом» выдают за кадры из Мангистау

Армия

В социальных сетях распространяется видеозапись, которую пользователи связывают с гибелью военнослужащих в Мангистауской области. Однако, кадры были сняты задолго до произошедшей трагедии, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на NoFake.kz

Коллаж: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Видео появилось в сети до трагедии

На видео показана перевозка неизвестных грузов и предметов. Распространяющие его пользователи утверждают, что кадры якобы связаны с недавними событиями в Мангистауской области.

Проверка NoFake.kz, проведенная совместно с Центром по борьбе с дезинформацией, показала, что публикация не соответствует действительности.

Анализ исходной видеозаписи показал, что она была опубликована в TikTok еще 19 августа 2026 года — задолго до трагедии, произошедшей в сентябре. Изначально видео разместил пользователь @abenov__01. Позднее оригинальная публикация была удалена, однако, запись вновь появилась в TikTok 9 сентября на другом аккаунте — @bauka.kz091.

Таким образом, видео существовало в сети еще до произошедших событий и не может быть их непосредственной съемкой.

Где на самом деле снято видео

Установить точное место съемки не удалось. Анализ местности с использованием различных сервисов геолокации позволяет предположить, что кадры могли быть сняты в Туркестанской, Алматинской области или области Жетысу.

При этом анализ пользователя аккаунта позволил установить, что на видео автомобиль Toyota Alphard с государственным регистрационным номером 676AVN13. Согласно имеющимся данным, транспортное средство зарегистрировано в Туркестанской области.

Эти сведения также не подтверждают связь видеозаписи с событиями в Мангистауской области.

Видео повторно распространяют после трагедии

После произошедшей трагедии старые кадры вновь появились в социальных сетях и стали распространяться уже в новом контексте  —  как якобы видео с перевозкой «тел погибших военнослужащих».

Такая подмена контекста может вводить пользователей в заблуждение и создавать ложное представление о происходящих событиях.

#кадры #Мангистау #трагедия

Популярное

Все
Даурен Косанов освобожден от должности министра обороны
Глава государства поздравил казахстанцев с Днем труда
Ясмина Токсанбаева стала чемпионкой Азиады в спортивной ходьбе
Токаев поздравил руководство Туркменистана с Днем Независимости
Айдос Мырзахметов назначен министром обороны Казахстана
Комиссия Совбеза может стать полезным и ээфективным опытом - мнение политолога
Почему новым министром обороны стал офицер СГО — мнение эксперта
Токаев посмертно наградил военнослужащих, погибших в ходе учений в Мангистау
Трагедия в Мангистау: факты против информационных вбросов
Токаев поручил новому министру обороны усилить безопасность воинской службы
Права на ошибку нет: что ждет нового главу Минобороны
События в Мангистау: поручения Президента и принятые меры
Снято до трагедии: старое видео с «телом» выдают за кадры из Мангистау
МВД усиливает контроль за нарушениями тишины и порядка
Отличные вести из Самарканда
Минкультуры опубликовало рекомендации по регламенту работы СМИ в день траура
В Казахстане усилили требования к центрам техосмотра и пассажирским перевозкам
Новый облик старого вокзала
Псевдо-инвестиции: новая ловушка, в которую массово попадают казахстанцы
Как в Kaspi.kz решают, что развивать, а от чего отказываться
Эксперимент удался
Казахстан и Франция расширяют сотрудничество в сферах театрального искусства, музейного и архивного дела
«Железный конь» отечественной сборки
Реализация Послания: водосбережение в Казахстане выросло втрое
На глубине 400 метров
Глава МКИ встретился с министром культуры Франции
Правовед. Ученый. Наставник
Премьер-министр поручил пересмотреть подходы к злостным нарушителям ПДД
Учения ОДКБ: Минобороны предупредило о передвижении военной техники в Россию
Алматинцев эвакуировали из многоэтажки из-за пожара
Велогонщик Луценко принес Казахстану второе золото Азиады
От идеи – к технологии
Азиада-2026: казахстанцы завоевали «бронзу» в современном пятиборье
Свыше 16 тыс нарушений выявили в Казахстане в рамках акции «Внимание — дети!»
Девятиэтажка пойдет под снос
Бахытжан Атабаева: путь к макияжу через мечту, испытания и упорство
250 тысяч зрителей и новая система безопасности: как в Караганде прошел масштабный концерт
В Отраре археологи обнаружили древнейшую мечеть эпохи Золотой Орды
Результат важнее процесса
Ученые вывели новый отечественный сорт картофеля
Строительство крупного водохранилища завершают в Туркестанской области
Дорога больших возможностей
Президент Казахстана предложил создать партнерство «БРИКС плюс» в сфере ИИ
Волокита с кражей ЭЦП продолжается
Родственников уведомят автоматически: новая услуга появилась на eGov
Первые призывники из Астаны отправились служить на границу
ВИК-2026: по итогам второго дня сборная Казахстана завоевала 10 медалей
Шесть крупных инвестпроектов запустят в Алматинской области
Обыск по уголовному делу провели на строящемся объекте Wildberries
Три лесных пожара зарегистрировали в Казахстане за сутки
Zijin RG Gold представила проект расширения производственных мощностей на месторождении Райгородок
Аудит выявил нарушения налогового администрирования в Астане на сотни млн тенге
Путь к миру, свободному от ядерного оружия

Читайте также

События в Мангистау: поручения Президента и принятые меры
Трагедия в Мангистау: факты против информационных вбросов
В Мангистау состоялась церемония прощания с погибшими военн…
Министр обороны встретился с семьями погибших военнослужащих

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]