Сняты ограничения на ввоз нефтепродуктов из России в Казахстан

Казахстан снял ограничения на ввоз нефтепродуктов из России, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на министра нефти и газа республики Узакбая Карабалина.

"Подписан приказ о снятии ограничения на ввоз нефтепродуктов из России в Казахстан. Теперь эта функция открыта для всех желающих завозить из России", – заявил он, выступая на брифинге в Службе центральных коммуникаций при Президенте РК.

Карабалин напомнил, что ограничение было введено весной текущего года. Тогда разрешение на ввоз нефтепродуктов из России было дано только национальной компании "КазМунайГаз".

"Это было связано с тем, что ввоз нефтепродуктов из России не может быть бесконечным и в большом количестве, потому что между нами подписано взаимное соглашение, а также утвержден индикативный баланс, в котором оговорены объемы нефтепродуктов на год, которые мы имеем право завозить беспошлинно", – пояснил он.

Министр пояснил, что в I квартале трейдеры завезли большое количество нефтепродуктов, чтобы не допустить дефицита ГСМ на рынке.

"Мы постарались, чтобы (...) поступление было равномерным, а также чтобы поддерживать нехватку нефтепродуктов на рынке равномерными поставками из России. Для этого было введено вот это ограничение. Был определен один оператор по поставкам в лице "ҚазМұнайГаз Өнімдерi". Сейчас прошло полгода, мы убедились, что не больше половины завезли из того объема, и поэтому сейчас со спокойной душой можно открыть возможности завоза для любой организации", – пояснил глава ведомства.

По его словам, осталось согласовать данное решение с российской стороной. "Сейчас мы ждем телефонограммы от Российских железных дорог, как только получим, так все вступит в силу. Думаю, это будет на днях", – подытожил он.