Экономика
Сняты ограничения на ввоз нефтепродуктов из России в Казахстан
Назымгуль Кумыспаева

Казахстан снял ограничения на ввоз нефтепродуктов из России, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на министра нефти и газа республики Узакбая Карабалина.

"Подписан приказ о снятии ограничения на ввоз нефтепродуктов из России в Казахстан. Теперь эта функция открыта для всех желающих завозить из России", – заявил он, выступая на брифинге в Службе центральных коммуникаций при Президенте РК.

Карабалин напомнил, что ограничение было введено весной текущего года. Тогда разрешение на ввоз нефтепродуктов из России было дано только национальной компании "КазМунайГаз". 

"Это было связано с тем, что ввоз нефтепродуктов из России не может быть бесконечным и в большом количестве, потому что между нами подписано взаимное соглашение, а также утвержден индикативный баланс, в котором оговорены объемы нефтепродуктов на год, которые мы имеем право завозить беспошлинно", – пояснил он.

Министр пояснил, что в I квартале трейдеры завезли большое количество нефтепродуктов, чтобы не допустить дефицита ГСМ на рынке. 

"Мы постарались, чтобы (...) поступление было равномерным, а также чтобы поддерживать нехватку нефтепродуктов на рынке равномерными поставками из России. Для этого было введено вот это ограничение. Был определен один оператор по поставкам в лице "ҚазМұнайГаз Өнімдерi". Сейчас прошло полгода, мы убедились, что не больше половины завезли из того объема, и поэтому сейчас со спокойной душой можно открыть возможности завоза для любой организации", – пояснил глава ведомства.

По его словам, осталось согласовать данное решение с российской стороной. "Сейчас мы ждем телефонограммы от Российских железных дорог, как только получим, так все вступит в силу. Думаю, это будет на днях", – подытожил он.

Популярное

Все
Медали – для чистого удовольствия
Беречь, а не уничтожать
Просто легенда – Асанали Ашимов
По коням, опера!
Усыпальницы Великой степи
Спортивная общественность Казахстана в недоумении от нового решения Минкультуры
ПРОЕКТ Закона РК "О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан"
Тугжанов высказался о снижении пенсионного возраста в Казахстане
Участие казахстанцев в управлении государством расширится – Карин о поправках в Конституцию
Первоклассника насиловали в частной школе в Алматы
"Казахстан инициирует выход из ЕАЭС": сообщение прокомментировали в Минторговли
Токаев: Казахстанская армия заслужила признание на международном уровне
"Биооружие Билла Гейтса": сотнями тысяч комаров-мутантов пугают казахстанцев в соцсетях
Скончалась глава Ассоциации предприятий легкой промышленности Казахстана
Научное открытие фронтового военного врача из Казахстана
Школьница повесилась во дворе дома в Алматы
Маулен Ашимбаев – Этот день важен, чтобы не забывать огромную цену
Токаев объявил выговор казахстанскому послу в Египте
Повышение доходов населения: в Казахстане стартовала подпрограмма "Ауыл аманаты"
Как будет проходить референдум в Казахстане
Массовой гибелью скота встревожены жители Акмолинской области
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 7 мая
Солдатские будни в Алматы глазами журналиста – репортаж
Алихан Смаилов поздравил казахстанцев с Днем защитника Отечества
На соответствие этике после общения с населением проверят поведение акима в Павлодарской области (видео)
Звание "Халық қаһарманы" присвоил посмертно Президент троим ветеранам ВОВ
Закон Республики Казахстан
Информацию о предложении отменить статус русского языка прокомментировал мажилисмен
Люди, некогда носящие таможенные погоны, теперь не имеют права на пенсию по выслуге лет?
Генерал-майора полиции Нурлана Масимова объявили в розыск
МВД предупредило казахстанцев о новых уловках мошенников
Не все так просто
Процесс получения удостоверений личности автоматизируют в Казахстане
Стартовал прием заявок на субсидирование арендного жилья
Судьба Казахстана находится в руках каждого гражданина – эксперт
ОСИлим ли?
Какой будет погода в мае для казахстанцев
Стала известна причина гибели лошадей в Атырауской области
Участники учений заявили об обмане со стороны военкомата Мангистау
Что думают эксперты о предложении Токаева провести референдум в Казахстане
Как будут развивать отрасль машиностроения в Казахстане
Почему Ахмета Байтурсынова называют Учителем нации
КСК скоро не станет. Что делать жильцам?
Задержан подозреваемый в гибели солдата-срочника в Жамбылской области
Мы не исключаем новых "рецидивов" – Тугжанов о COVID-19 в Казахстане
Глава Народной партии Казахстана прокомментировал предложение провести в стране референдум

Читайте также

Экономика , Видеогалерея
За необоснованное повышение тарифов возместили 5,5 млрд тен…
Правительство , Экономика
Министерства и акиматы не освоили 32 млрд тенге – Минфин
Правительство , Экономика
О рисках сохранения волатильности тенге предупредили в Нацб…
Правительство , Экономика
Инфляция ускорилась в апреле до 13,2% в Казахстане

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]