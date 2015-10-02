Со школьной скамьи – в науку

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Светлана АБЕНОВА, Восточно-Казахстанская область
Ольга Астраханцева – педагог-новатор, выигравшая в 2013 году республиканский конкурс «Учитель года», убеждена, что исследовательская жилка в определенной степени имеется у каждого ученика. Необходимо только ее вовремя выявить и развить. Чем она и занимается в процессе своей педагогической деятельности и в качестве руководителя общества «Светоч», которое уже не первый год действует в стенах учебного заведения. И неважно, по словам Ольги Александровны, какого возраста ее воспитанник, главное – наличие у него живого ума и аналитических способностей.
– Изучение биологии сопряжено с усвоением очень больших объемов информации, – говорит молодой педагог. – Безусловно, сначала необходимо пробудить интерес к предмету, и только после этого ребята учатся работать с информацией, постигают азы составления матриц.
Педагог по призванию, будучи еще школьницей, где-то в шестом классе, по собственной инициативе организовала кружок по биологии. Каждую субботу одноклассники приходили к ней домой, и вместе они увлеченно изучали, к примеру, особенности представителей семейства кошачьих. Разу­меется, все это проходило в форме занимательной игры.
Школьный опыт кружковой работы пригодился ей спустя годы, когда после окончания бакалавриата и магистратуры Восточно-Казахстанского государственного университета им. С. Аманжолова по специальности «биология» она пришла работать в сельскую школу. Кстати, именно в ней одна из лучших выпускниц вуза нарабатывала педагогические навыки. Тем более что, наряду с обычными домашними, в классах учились детдомовские ребятишки.
В школу-лицей для одаренных детей восемь лет назад Ольгу Астраханцеву пригласила работать завуч Майя Овчинникова, приметившая способную студентку еще во время прохож­дения ею педагогической практики.
– Очень многие научно-исследовательские проекты наших учащихся, которыми руководит Ольга Александровна, побеждают на республиканских и международных конкурсах, – рассказывает завуч. – Думается, что благодаря именно ее авторской методике выпускники, впервые ступившие на научную стезю еще в школе, оказавшись в университете, непременно становятся лучшими студентами.
Сама Астраханцева своих воспитанников делит на олимпиадников и проектников. В первую группу входят ребята с энциклопедическими познаниями по тому или иному предмету, во вторую – с особым складом мышления, наличие которого и определяет их исследовательские способности.
– Не всегда интеллектуал способен подготовить серьезный проект, и очень часто школьнику, нацеленному на поиск, не хватает для написания исследовательской работы необходимого багажа знаний, – говорит педагог.
Школьный учитель считает своим долгом стремиться к тому, чтобы интеллект в ее учениках уравновешивался пытливым умом. Завуч Майя Овчинникова называет старания молодого педагога весьма успешными. Ольга Астраханцева всегда готова отправиться со своими подопечными в сельскую глубинку в поисках древних артефактов. Учитель и ученики становятся единым целым, когда сообща пытаются, к примеру, разгадать тайну найденных местными краеведами в окрестностях села Быструха останков мамонта. Вместе они обращаются за помощью к вузовским ученым, а получив от них приглашение для участия в республиканской конференции юных геологов, вдохновенно готовятся к ней.
Ей доставляет удовольствие, когда ребята, посмотрев дома по телевизору очередную псевдонаучную передачу, на следующий день, придя в школу, что называется, в пух и прах развенчивают всевозможные ошибочные теории. Одна из лучших учителей страны по праву гордится тем, что сумела научить своих учеников умению отделять зерна истины от плевел, бережно относиться к окружающей природе и быть патриотами своей Родины.

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