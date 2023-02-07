Со штангой по жизни

Спортсмену вручили наручные часы и подарили путевку в дом отдыха в Бурабае. Так жителя Карагандинской области наградили за его спортивные достижения в столь почтенном возрасте. Дарибаю-аға 73 года. Он абсолютный чемпион мира по экипировочному жиму лежа среди ветеранов. При весе в 83 кг аксакал поднимает штангу в 200 кг!

– Если честно, я удивился, что наш Президент следит за жизнью простых людей, – с улыбкой сказал Дарибай Оспанов. – Очень приятно, что Касым-Жомарт Токаев отметил мой многолетний труд.

Дарибай-аға воспитал троих сыновей, которые тоже добились успеха в спорте. На четверых у них 31 победа на международных соревнованиях. Оспановы 18 раз поднимались на верхнюю ступень пьедестала почета. Но на этом они останавливаться не собираются. Дарибай-аға намерен стать трехкратным чемпионом мира и получить звание «Заслуженный мастер спорта».