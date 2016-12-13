В год 125-летия Сергея Прокофьева вполне логичным было открыть программу произведением этого крупнейшего композитора ХХ века – Симфонией № 1. И хотя написанная 26-летним музыкантом симфония называется «Классическая», ее можно считать одним из первых неоклассических сочинений: она во многом воспроизводит стиль сочинений Йозефа Гайдна. Музыка очень танцевальна, не случайно Гавот из третьей части симфонии впоследствии вошел в балет Прокофьева «Ромео и Джульетта», а партитура не раз использовалась для создания одноактных балетных спектаклей.

Оркестр под руководством Ернара Нуртазина – не только дирижера, но и прекрасного пианиста, тонкого знатока творчества Гайдна – подарил слушателям радость встречи с замечательным произведением.

В Астане хорошо знают талантливого скрипача Ержана Кулибаева, лауреата престижных конкурсов Генрика Венявского в Познани и Джордже Энеску в Бухаресте, обладателя первых премий международных конкурсов в Буэнос-Айресе, Берлине, Новосибирске, Лиссабоне, Екатеринбурге, Нью-Йорке, обладателя премии Washington Award. С оркестром он исполнил скрипичный Концерт № 1 Никколо Паганини. Фамилия автора ясно говорит о сложности сочинения, которое Ержан сыграл блестяще! Музыка великого Паганини красива, и скрипач невероятно виртуозен. Разумеется, публика не хотела отпускать артиста, и он с удовольствием вместе с оркестром сыграл на бис концертную рапсодию «Цыганка» М. Равеля.

Ержан Кулибаев, много выступая за границей, всегда пропагандирует казахскую музыку. В его репертуаре – «Поэма» М. Тулебаева и кюй Курмангазы «Сарыарка» в собст­венном переложении для скрипки. Он сыграл их с особым чувством и вызвал бурную реакцию зала. А завершился концерт «Испанским танцем» Мануэля де Фальи, который обыч­но исполняет дуэт скрипки и фортепиано. Заметим, что обработку для скрипки-соло Ержан тоже сделал сам.

Один из восторженных зрителей в польском городе Быдгощ после концерта Ержана Кулибаева написал: «Такие виртуозы, как Ержан Кулибаев, рождаются со скрипкой в сердце и с музыкой в душе». Точнее не скажешь!