Со следующего года Казахстан будет на 100% обеспечен своим авиакеросином – Бозумбаев
Лаура Тусупбекова
Министр энергетики РК Канат Бозумбаев прогнозирует, что со следующего года Казахстан на 100 процентов будет обеспечен бензином, дизтопливом и авиакеросином от казахстанских НПЗ. Об этом он сообщил в ходе правительственного часа в Мажилисе РК, передает корреспондент Kazpravda.kz.
"Через 3-4 месяца, после завершения модернизации заводов, завершится работа по сертификации. "КазМунайГаз" в настоящее время занимается вопросом. Если эта работа будет завершена – мы на 100 процентов обеспечим авиакеросином свой внутренний рынок. Если до конца года будут завершены все работы, то со следующего года 100 процентов бензина, дизтоплива и авиакеросина будут обеспечены усилиями наших заводов", – сказал глава Минэнерго.
Также он сообщил, что уже в этом году внутренний рынок Казахстана на 90 процентов будет обеспечен бензином АИ-92.
"В текущем году 90 процентов бензина АИ-92 будет обеспечено на внутреннем рынке. Также нашими НПЗ будет обеспечено 90 процентов дизтоплива, а по авиакеросину будет 50 процентов", – отметил Канат Бозумбаев.