​Со словами поддержки

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Инеш БЕРЖАНОВА

Глава государства подчеркнул, что выражает соболезнования от имени всего казахстанского народа, особенно с учетом высоких отношений между нашей страной и Францией, уважения, оказанного казахстанской стороне во время недавнего официального визита Президента.

Нурсултан Назарбаев отметил, что в результате произошедших в Париже бесчеловечных террористических атак погибло большое число невинных граждан.

– В эти дни траура мы – вместе с народом Франции. Эта страна является одним из очагов мировой культуры и истории. Поэтому подобная ситуация также тяжело отзывается и на всех нас. Это не только возмущает и вызывает неприятие, но и призывает все человечество бороться против таких деяний, – сказал Нурсултан Назарбаев. – Терроризм не имеет национальности и религии. Это всеобщая беда. На недавней сессии ООН я внес предложение о созыве форума «Ислам против терроризма», а также о создании всемирной сети борьбы с этим злом.

Чрезвычайный и Полномочный Посол Франции в Казахстане Франсис Этьен в свою очередь поблагодарил Президента страны и весь казахстанский народ за поддержку.

– Всего две недели назад состоялся официальный визит Нурсултана Назарбаева во Францию. Главы наших государств тогда долго и обстоятельно обсуждали существующие вопросы взаимодействия. И мы в очередной раз убедились, что у наших республик много общего, – подчеркнул посол.

Как отметил дипломат, среди пострадавших не оказалось казахстанцев. Но жертвами этих терактов стал не один десяток иностранных граждан. Терроризм не делит людей ни по национальному, ни по расовому признаку и потому, уверен Франсис Этьен, надо бороться с ним сообща. При этом посол нисколько не сомневается, что виновников трагедии обязательно найдут, и они получат заслуженное наказание.

Напомним, теракты произошли в ночь на 14 ноября. Согласно последним данным, погибло более 130 человек. 

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