Со случайными проповедниками – не по пути

Как отметил аким, сегодня в регионе действуют 68 мечетей. После проведенной в прошлом году перерегистрации деятельность ряда незаконно существовавших духовных заведений была приостановлена. В 90% мечетей в области работают имамы, которые получили соответствующее образование в медресе и разъясняют теперь людям святые ценности традиционной мусульманской веры. От случайных проповедников пришлось избавиться.

Для разъяснения канонов традиционного ислама в глубинке в область регулярно приглашаются известные в стране теологи, с участием которых проведены встречи с верующими, семинары со священнослужителями. И эта работа будет продолжена. В частности, осенью текущего года в областном центре намечено проведение большого мероприятия с участием представителей духовного управления мусульман РК. Оно будет связано с открытием реконструируемой на спонсорские средства старейшей мечети, фундамент которой был заложен еще 100 лет назад. Обновленный храм, согласно проекту, будет вмещать до 2 500–3 000 прихожан, тогда как сейчас в нем помещается всего 300 человек. В регионе серьезно взялись и за подготовку высокообразованных имамов на базе Актюбинского медресе. В целом, как отметил Архимед Мухамбетов, в религиозной сфере области ситуация, благодаря принимаемым мерам, сегодня стабильная, однако еще предстоит немало сделать, чтобы уберечь здоровое сознание людей, истинную духовность от псевдоучений миссионеров различных мастей.

На встрече аким положительно отозвался о работе ряда священнослужителей и вручил им благодарственные письма, ценные подарки. Главный имам мечети села Карабутак Елубай Сыбаев получил из рук главы региона путевку для совершения хаджа. Вечером этого же дня в мечети «Нұр ?асыр» от имени акима области был дан «ауыз ашар» для мусульманской общественности, тех, кто держал пост в месяц Рамазан.

Жубаныш БАЙГУРИНОВ, Актобе