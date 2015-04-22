Со специальным посланием

В рамках визита в Лиму состоялись встречи с вице-министром внешних связей Перу Клаудио Пуэнто Рибейро и директором департамента многостороннего сотрудничества и международных организаций МВС Перу Давидом Малага Эго-Агиером. Б. Айтимова вручила вице-министру послание Президента РК Нурсултана Назарбаева, адресованное Президенту Республики Перу Ольянта Умале, о дальнейшем развитии двустороннего сотрудничества, а также о поддержке кандидатуры РК в непостоянные члены СБ ООН на 2017–2018 годы.
Собеседники обсудили перспективы развития двусторонних отношений в различных областях. Б. Айтимова проинформировала собеседника о внешнеполитическом курсе Казахстана, одним из главных приоритетов которого является укрепление глобальной ядерной безопасности, в том числе подробно рассказала о важнейших инициативах страны, направленных на избавление человечества от оружия массового уничтожения, особо остановившись на Проекте АТОМ.
К. Рибейро высоко оценил действия и инициативы Казахстана по созданию мира, свободного от ядерного оружия. Он отметил, что у Казахстана и Перу много общего, в частности – схожие взгляды и подходы к решению вызовов, перед которыми стоит человечество, в том числе и в вопросах ядерной безопасности.
Инвестиционные возможности современного Казахстана были обсуждены с Д. Малага Эго-Агиером. Собеседники подчеркнули наличие торгово-экономического потенциала между двумя странами. Детально обсужден вопрос участия перуанских компаний в ЭКСПО-2017 в Астане.
Перуанская сторона была ознакомлена с современной социально-экономической ситуацией в Казахстане, основными положениями Послания "Нұрлы жол – путь в будущее".
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