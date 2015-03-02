Со стопроцентным результатом 737 Юрий ЛИФИНЦЕВ

Очередная жертва казахстанцев – мощная команда Italia Thunder. Встреча в алматинском Дворце спорта им. Балуана Шолака началась с поражения Темиртаса Жусупова (весовая категория до 49 кг) от напористого ирландца Патрика Барнса. Но затем еще одно казахстанско-ирландское противостояние завершилось в пользу хозяина ринга: Кайрат Ералиев (56 кг) был сильнее Майкла Конлана. В конце боя, правда, болельщики заволновались: у нашего бойца была сильно рассечена бровь. Врачи запретили Ералиеву и дальше подвергаться опас­ности, но счет к тому времени был в пользу нашего спортсмена, и ему присудили победу.

Согласитесь, очень справедливое изменение в правилах бокса. Сколько наших атлетов в свое время лишились высших наград на любительском ринге, уходя с ринга по настоянию медиков! Рекордсменом среди них, бесспорно, был Виктор Демьяненко, частенько получавший различные рассечения и не ставший из-за подобной случайности чемпионом Московской Олимпиады. Во время матча с итальянцами Виктор Леонидович сидел в зале и наверняка порадовался за Кайрата Ералиева.

Асхат Уалиханов (64 кг) проиграл Винченцо Мангиакапре, Мейирим Нурсултанов (75 кг) был сильнее Рафаэля Мунно, а точку в матче поставил Василий Левит (91 кг), досрочно победивший Эндри Спасио. Итоговый счет 3:2 в пользу «Астана арланс».

Вторая половина сезона будет для казахстанской команды более сложной. Во-первых, 5 предстоящих матчей из 7 «арланы» проведут на выезде: 1 – за океаном и один – в Италии, а как боксеры Латинской Америки и США дерутся дома – известно всем. Во-вторых, ближе к финишу регулярного первенства явно возрастет конкуренция за места в четвертьфинальной восьмерке, и соперники пойдут ва-банк даже в поединках с лидером.

В минувшие выходные в группе «В» состоялись еще три матча: Argentina Condors – Azerbaijan Baku Fires – 1:4, Puerto Rico Hurricanes – USA Knockouts – 3:2, Caciques Venezuela – Rafaco Hussars Poland – 3:2. Следую­щий матч «Астана арланс» проведет 7 марта на выезде против Caciques Venezuela.



