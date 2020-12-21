Со сцены на ковер

В нем приняли участие 20 известных медиаличностей Казахстана, состязавшихся друг с другом по правилам қазақша күрес.

В жарких схватках участвовали певцы, музыканты, артисты кино, театра, блогеры. При этом «звезды» мастерски использовали захваты, броски, подсечки, силовые приемы. Соревновательный накал оказался нешуточным. Иногда даже казалось, что на борцовском ковре и не артисты вовсе, а настоящие профессиональные спортсмены.

По итогам состязаний, которые проходили на протяжении пяти с половиной часов, победителями стали Акболат Утебай, Асылхан Дукенбаев, Арман Коныр, Еркебулан Дайыров и Олжас Алжанов. Им вручены дипломы и денежные сертификаты. Не остались без памятных наград и другие участники.

– Потихоньку прихожу в себя после соревнований. Спасибо моим тренерам, организаторам проекта. Мы выиграли благодаря поддержке казахстанцев, – отметил актер и телеведущий Олжас Алжанов. – Поздравляю всех с Днем Независимости. Пусть славится флаг нашей страны, и пусть наша казахская борьба развивается.

Привлечение молодежи Казахстана к здоровому образу жизни и популяризация қазақша күрес – основные цели проекта. Как известно, впервые «звездные» состязания прошли в прошлом году в столице при поддержке акимата города Нур-Султана. Их прямая трансляция привлекла огромное внимание – в рейтинге программ телеканала «Хабар» за год она заняла первое место. Около 10 млн пользователей следили за состязаниями в социальных сетях.

В этом году по причине карантинных ограничений состязания проходили без зрителей и трансли­ровались в прямом эфире.

Проект был внесен в календарь национальной федерации «Қазақ күресі», состязания оценивались профессиональными судьями. В планах у организаторов – проводить такой турнир не один, а два раза в год – в рамках празднования Наурыза и Дня Независимости.