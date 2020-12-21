Свежий выпуск Со сцены на ковер 21 декабря 2020 г. 9:39 Юлия Миленькая В нем приняли участие 20 известных медиаличностей Казахстана, состязавшихся друг с другом по правилам қазақша күрес.В жарких схватках участвовали певцы, музыканты, артисты кино, театра, блогеры. При этом «звезды» мастерски использовали захваты, броски, подсечки, силовые приемы. Соревновательный накал оказался нешуточным. Иногда даже казалось, что на борцовском ковре и не артисты вовсе, а настоящие профессиональные спортсмены. По итогам состязаний, которые проходили на протяжении пяти с половиной часов, победителями стали Акболат Утебай, Асылхан Дукенбаев, Арман Коныр, Еркебулан Дайыров и Олжас Алжанов. Им вручены дипломы и денежные сертификаты. Не остались без памятных наград и другие участники.– Потихоньку прихожу в себя после соревнований. Спасибо моим тренерам, организаторам проекта. Мы выиграли благодаря поддержке казахстанцев, – отметил актер и телеведущий Олжас Алжанов. – Поздравляю всех с Днем Независимости. Пусть славится флаг нашей страны, и пусть наша казахская борьба развивается.Привлечение молодежи Казахстана к здоровому образу жизни и популяризация қазақша күрес – основные цели проекта. Как известно, впервые «звездные» состязания прошли в прошлом году в столице при поддержке акимата города Нур-Султана. Их прямая трансляция привлекла огромное внимание – в рейтинге программ телеканала «Хабар» за год она заняла первое место. Около 10 млн пользователей следили за состязаниями в социальных сетях. В этом году по причине карантинных ограничений состязания проходили без зрителей и транслировались в прямом эфире. Проект был внесен в календарь национальной федерации «Қазақ күресі», состязания оценивались профессиональными судьями. В планах у организаторов – проводить такой турнир не один, а два раза в год – в рамках празднования Наурыза и Дня Независимости.