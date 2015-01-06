Со светлым праздником Рождества!

Ассамблея народа Казахстана

Главе Митрополичьего округа Русской православной церкви в Республике Казахстан митрополиту Астанайскому и Казахстанскому Александру

Уважаемый Александр!

С наилучшими пожеланиями председатель Духовного управления мусульман Казахстана, Верховный муфтий хазрет Ержан хаджи Малгажыулы

Рождественское поздравление главы Митрополичьего округа Русской православной церкви в Республике Казахстан митрополита Астанайского и Казахстанского АЛЕКСАНДРА

Дорогие братья и сестры, жители земли казахстанской!

Ассамблея народа Казахстана поздравляет всех граждан нашей страны с великим и священным праздником Рож­деством Христовым!Рождество – это неотъемлемая часть духовного наследия народа Казахстана, этот праздник сближает людей, несет в себе высокие идеалы верности и чистоты помыслов.Ценности христианской религии, вернувшиеся к нам благодаря нашей независимости и политике Главы государства Н. А. Назарбаева, способствуют сохранению мира и согласия между людьми всех конфессий и этнических групп в нашей стране – Республике Казахстан. Сложившиеся добрые традиции дружбы и взаимоуважения среди казахстанцев стали нашей гордостью и общим достоянием.Дорогие казахстанцы! В этот день желаем вам здоровья, успехов, крепкого духа и благоденствия. Пусть праздник принесет в каждый дом тепло, радость и благополучие!От имени Духовного управления мусульман Казахстана поздравляю вас и в вашем лице всех православных хрис­тиан нашей страны с большим светлым праздником – Рождеством Христовым!В эти вдохновенные и благостные дни православные верующие всего мира обращают свои помыслы к Всевышнему Творцу, моля о ниспослании людям мира, добра и благополучия. Уверен, что вместе с вами возносят молитвы об укреплении духовного родства, а также процветании нашей казахстанской земли не только проживающие на ней правоверные мусульмане, но и приверженцы всех остальных вероисповеданий. Ведь только совместными усилиями мы сможем достичь успеха. Не случайно в Астане на Съезде лидеров мировых и традиционных религий подчеркивалось, что именно благодаря стабильнос­ти, взаимопониманию, религиозной толерантности в многонациональном и многоконфессиональном Казахстане сохраняются спокойствие и согласие.Поэтому радуюсь, что религиозные праздники стали органичной частью жизни многонационального народа Казахстана. И всегда благодарю Всевышнего за спокойствие и дружбу в отношениях между представителями традиционных религий, которые мирно сосуществуют в нашей стране. Благодаря высокому международному авторитету Главы нашего государства Казахстан сегодня уважают во всем мире за такую миролюбивую политику.Желаю всем православным верую­щим крепкого здоровья, счастья и радости. А вам, уважаемый митрополит, помощи в служении Всевышнему и народу Казахстана, чтобы в то время, когда мир нестабилен, Всемилостивый и Всемилосердный Создатель даровал вам крепкого здоровья, спокойствия и терпения, успехов и неисчерпаемой энергии в вашем служении. Уверен, ваши созидательные труды во имя укрепления патриотизма и любви к Родине – Казахстану получают всеобщее признание.Желаю православным верующим блага и успехов во всех добрых начинаниях, счастья и тепла!Сердечно поздравляю вас с праздником Рождества Господа и Спасителя Иисуса Христа! «Силы Небесные радуются, и земля с человеками веселится...» – эта евангельская весть вселяет ­надежду в сердца людей, пробуж­дает творческие силы, вдохновляет на служение Богу и людям.Безграничная любовь Божья проявилась в том, что Всемогущий Творец пришел на землю, чтобы избавить верующих в Спасителя Христа от всякого зла и даровать возможность духовного возрождения. В эти рождественские дни мы исповедуем, что на земле родился не новый пророк или учитель, не мудрый правитель или могущественный герой, но воплотился в образе человека Сам Творец этого мира, чтобы искупить грехи людей Своей жертвой на кресте.Рождество Христа помогает осознать важнейшие истины о присутствии Бога рядом с каждым из нас, о возможности живого общения и реального единения с Ним. «И Слово стало плотию, и обитало с нами, полное благодати и истины», – утверждает ученик Иисуса Христа апостол Иоанн Богослов. Пришествие в мир Христа принесло человечеству великие и бесценные дары – богопознание, обретение смысла жизни, путь к освобождению от греха, победу над смертью, рай и вечное блаженство. Вера в Хрис­та и добродетельная жизнь по Божьим заповедям являются для нас не только способом приобщения к Богу, но и нашими дарами родившемуся Спасителю вместо золота, ладана и смирны, которые принесли Ему волхвы.В 2015 году православных верующих ожидают значимые памятные даты: 60-летие со дня преставления митрополита Алматинского исповедника Николая; 40-летие со дня преставления приснопамятного старца-святителя митрополита Иосифа (Чернова) и 20-летие возвращения Русской православной церкви Вознесенского кафедрального собора Алматы – духовной и культурной жемчужины Семиречья. Благоговейно храня память о казахстанских новомучениках и подвижниках веры, заботясь о развитии церковной жизни в нашем митрополичьем округе, мы свидетельствуем о мире и любви, которые принес людям ныне родившийся в Вифлееме Спаситель мира Иисус Христос, и вносим свой вклад в укрепление духовных основ нашего Отечества – Казахстана.Поздравляю всех вас, возлюб­ленные в Гос­поде братья и сестры, с праздником Рож­дества Христова. Пусть наступивший год станет годом Божьего милосердия, временем мирным и благоприятным, чтобы все казах­станцы прожили его в благочестии и чистоте.Христос рождается – славите!Христос с небес – встречайте!