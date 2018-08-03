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​Со своим мясом в экспортный ряд
Галина Вологодская, Восточно-Казахстанская область

В нынешнем году в областном центре ВКО взялись за создание многопрофильной лаборатории контроля качества и сертификации казахстанской продукции по стандартам КНР. У региона есть возможность экспортировать мясо, растительное масло, крупы, продукцию пчеловодства и мараловодства. Но долгое время внешние поставки сдерживали сложности сертификации. Центры с необходимым оборудованием расположены далеко, дорогостоя­щие услуги не всем по карману.

Решение о создании собственной лаборатории ускорил конфуз с медом. Вопреки расхожему мнению о превосходном качестве меда из Казахстанского Алтая китайцы забраковали крупную партию. Анализ показал наличие в продукте нежелательных веществ, в том числе двух антибиотиков.

Как рассказали в областном управлении сельского хозяйства, оборудование для лаборатории включает больше 60 наименований аппаратуры производства Японии, США и европейских стран. Общая стоимость – около 1 млрд тенге. К примеру, пре­дусмотрены масс-спектрометры за 460 тыс. евро – приборы, которые на молекулярном уровне определяют качество, ту же органику, неорганические примеси, химические элементы. Плюс хромотографы – аппараты, дающие полную картину состава смесей.

Уже осенью новый исследовательский центр планируется аккредитовать в отечественных органах и по стандартам КНР, основанным, в свою очередь, на международных требованиях. С этого момента восточноказах­станская агропродукция сможет без задержек поступать на рынок Китая. По словам специалистов, повторных исследований на стороне Поднебесной больше не пот­ребуется.

Всего по планам Минсельхоза Восточный Казахстан должен в текущем году поставить на экс­порт 1 тыс. тонн мяса. Пока до этого показателя региону, мягко говоря, как до Луны пешком. За рубеж отправлено всего 38 тонн.

Несмотря на то что область находится на третьем месте в респуб­лике по численности КРС (1,17 млн голов), на четвертом – по МРС (2,1 млн) и на первом – по лошадям (403,4 тыс.), доля породных животных слишком мала. Например, на племенной скот мясного направления среди КРС приходится всего 5,7%, МРС – 11,2%. Улучшить ситуацию планируется с помощью приобретения 17 тыс. КРС зарубежной и отечественной селекции, а также 15 тыс. овец. На эти цели по госпрограммам для крестьянских хозяйств предусмотрены льготные кредиты на срок до 15 лет под 4% годовых. По данным облсельхоза, уже есть первые заявки на приобретение 375 голов КРС.

Интересно, что по плану в ближайшие 2 года в Восточном Казахстане должны построить 7 откормочных площадок на 15 тыс. голов скота. Это будут суперкооперативы на 1,5–3 тыс. голов КРС, объединяющие мелкие крестьянские хозяйства с откормочными фермами. Таков тренд, обозначенный Минсельхозом. Для этого выбраны 2 базовых хозяйства в Семее, 3 – в Тарбагатайском районе, по одному – в Кокпектинском и Бородулихинском районах. При этом в регионе уже действуют 80 откормочных площадок, заг­руженных меньше чем наполовину. При общей мощности в 31,5 тыс. мест в них содержится всего 13,5 тыс. животных.

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