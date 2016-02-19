​Со своим «Саквояжем»

В Государственном музее искусств им. А. Кастеева проходит их персональная выставка «Саквояж».

– Эта выставка – просто чудо! – в разных странах и городах восхищаются ее зрители. – Потрясающие работы, удивительный мир фантазии, великолепное исполнение!

Наталья Тур и Петр Фролов – муж и жена. Помимо уз Гименея, их объединяет неуемное желание рисовать, «охота к перемене мест» и праздничное восприятие мира. Двадцать лет назад, выучившись на художников в Питере, Фролов и Тур отправились в творческое путешествие по миру. За эти годы они успели поработать во Франции, Японии, Голландии, Португалии, США, Италии, Англии, Гонконге, на Кубе. В их дорожном портфолио накопилось около 250 живописных и графических работ. Хотя Петр и Наталья все эти годы трудились буквально мольберт к мольберту, их работы похожи только в одном: они красочные, жизнеутверждающие и завораживающие. А вот техника и стиль у этих авторов разные.

Петр Фролов – признанный мастер иллюстрированной графики. Его работы– это буйство красок, безудержная фантазия и сплошная феерия. В сказочной манере повествования художник оживляет сюжеты карнавала, маскарада, ярмарки, пиршества, балагана. Скрупулезно прорисовывая детали, автор насыщает их барочной помпезностью, театральностью и… всевозможными вкусностями. В его фантастической реальности винегрет вступает в бой с фрикадельками, схлестываются французские и русские закуски, армия пирожков обрушивается на войско расстегаев…

Наталья Тур придерживается реалистической живописи и очень часто рисует с натуры. Ее излюбленные темы – люди в моменты радости, солнечные дни, летняя природа. Передавая местный колорит, дух и уют стран и городов, где она побывала, художница рисует портреты, натюрморты, конкретные сюжеты и панорамные полотна. Вот дети с улицы заглядывают в окошко деревенского дома, синицы летят к кормушке, женщина выносит цветы на солнечный двор. А вот – улочки старой Гаваны, Тосканский сад, мансарды Флоренции, вечерний Тосканский сад. …Воздушные и нежные картины Натальи наполнены ослепительной гаммой лучащихся красок, покоряют душевностью и очарованием, нежностью и теплотой.

В 2014 году художники решили подвести итог своего многолетнего творческого путешествия. Они собрали в «Саквояж» максимальное количество своих работ и отправились с ними по России и ближнему зарубежью. Премьера этой выставки состоялась в их родном Санкт-Петербурге, далее ее увидели в Салехарде, Перми, Новосибирске, Ростове-на-Дону, Тюмени, Нижнем Новгороде, Архангельске, в Москве. И вот она прибыла в Алматы.

Оказалось, что «Саквояж» художников наполнен не только картинами, но и творческими проектами: Петр Фролов представил свой проект «Азбука». За три года работы он подготовил 29 листов, каждый из которых посвящен отдельной букве русского алфавита. Так, на листе с буквой «А» акварелью изображены арбуз, апельсин, ананас, аист, арфа и другие предметы, начинающиеся на букву «а». На картине, посвященной букве «п», изображены печь, пряники, полочки с посудой, половник и другие предметы на букву «п». Вокруг каждой буквы Петр Фролов выстраивает целый сказочный мир...

Интересна история написания листа с буквой «ч». Петр отправился самолетом в Амстердам. В аэропорту он неожиданно обнаружил, что его чемодан не прилетел. Вслед за ним в Амстердам прилетела Наталья. У нее случилась та же ситуация. В старом квартале Амстердама они сняли квартиру. Мимо их окон каждый день проплывала баржа, чем-то напоминавшая черепаху. Поэтому на листе с буквой «ч» нарисована чудо-черепаха, которая плывет на чемоданах и с чемоданами...

Уникальность проекта состоит и в том, что за 110 лет после выхода знаменитой развернутой «Азбуки» Александра Бенуа на такой проект никто не замахивался. Осталось еще 4 буквы, и авторская иллюстрированная азбука Петра Фролова отправится в печать.

Ну а Наталья презентовала свой художественный альбом, в который вошли ее самые лучшие и любимые работы. Предисловие к альбому написал известный российский писатель и искусствовед Алексей Иванов, в чьей коллекции тоже есть картины Натальи Тур. А еще художники достали из «Саквояжа» скатерть-самобранку: выставку также украшали гигантские съедобные натюрморты: «Деревенский», «Дорожный» и «Художническо-ностальгический».

– Мы все время в дороге, и на творчество нас также вдохновляет вкусная домашняя еда, – улыбается Петр.

Наталья и Петр – члены Союза художников России, участники многочисленных российских и международных выставок. Их работы хранятся в частных коллекциях в разных странах.