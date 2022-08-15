Со своим зерном и маслом

В Восточном Казахстане основная часть посевов находится в хорошем и удовлетворительном состоянии.

По данным областного управления сельского хозяйства, в регионе под урожай занято почти 640 тыс. га. Примерно половину (44,5%) составляют посевы зерновых и бобовых культур, треть – масличные, 20,1% – кормовые. Плюс 14 тыс. га (2,2%) – овощи и бахчи. Как показал контроль, 45,5% зерновых находятся в хорошем состоянии: на каждый квадратный метр приходится примерно по 300 стеблей, высота растений достигает 40–50 см, колос налитой. Больше половины урожая (53,4%) – в удовлетворительном состоянии, 1,1% – в плохом. Похожая картина по масличным: 39% в хорошем состоянии, 59% – в удовлетворительном, около 2% – в плохом.

В целом с учетом погодных условий прогноз по зерновым составил 570 тыс. тонн, по масличным – 350 тыс. тонн. В управлении подчеркнули, что восток страны полностью обеспечивает себя зерном, растительным маслом, гречкой, картофелем, капустой и еще рядом овощей. Кроме того, по словам специалистов, область сможет полностью закрыть потребности животноводческих хозяйств в запасе кормов.