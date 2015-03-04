Со временем и совестью в ладу Свежий выпуск 792 Валентина ФИРОНОВА

– Айткуль Байгазиевна, одно из знаковых событий нынешней весны – внеочередные выборы Президента. Какой отклик в вашем сердце вызвало это сообщение?

– Событие это – поистине эпохальное. Парламент Казахстана поддержал инициативу о проведении выборов, которые всегда были для нашего народа высшим выражением единства и согласия в обществе.

Успехи нашей страны как в социально-экономическом плане, так и на международной арене однозначно связываются с именем Первого Президента. В казах­станском обществе Нурсултан Абишевич­ с самых первых лет независимости рес­публики воспринимается в качестве основателя суверенного государства, а также Лидера, обеспечивающего его стабильное развитие, успешное проведение политических и экономических реформ, сохранение межэтнического и межконфессионального мира. А высокий международный авторитет Президента – гарантия внешней безопасности Казахстана.

Я, как и подавляющее большинство казахстанцев, уверена, что обеспечить преемственность проводимой политики и сохранение курса по развитию экономики может только инициатор этих программ – Нурсултан Абишевич Назарбаев. И этот объединяющий выбор важен для каждого из нас.

– Для каждого казахстанца Глава государства – образец служения народу и Отечеству. Вам посчастливилось работать в команде Президента. Что запомнилось больше всего?

– Несомненно, время это незабываемое. Благодаря Нурсултану Абишевичу я получила богатый опыт работы, трудясь на благо Казахстана на ответственных руководящих постах. И сейчас как депутат, работая над законопроектами, каждый раз поражаюсь дальновидности и прозорливости Главы государства, его упорству и политической воле.

Нурсултан Абишевич во всех сферах деятельности общества видит самое прогрессивное и все претворяет в жизнь. Как председателю Социального совета при фракции партии «Нур Отан» в Мажилисе мне особо импонируют те нормативные документы, которые направлены на улучшение положения женщин и детей, укрепление семьи, совершенствование демографической и молодежной политики.

Наш Лидер всегда нацеливает народ Казахстана на решение важнейших задач. Поэтому каждый казахстанец уверен в завтрашнем дне. Во имя этого и трудится неустанно наш Президент, наделенный большим талантом мудрого и справедливого государственного деятеля.

– Судя по насыщенности и общественной значимости вашей деятельности, можно сказать, что вы всегда находитесь на передовой, – там, где наиболее чувствительны народные чая­ния и тревоги. Особенно наглядно это проявляется в разноплановой работе Социального совета. Результативность вас устраивает?

– Главное, чтобы она устраивала казахстанцев. Стремление помочь людям и есть мой самый главный стимул в работе. Радуюсь, когда вижу конкретный результат – будь то решение бытовых проблем или реализация крупных страновых программ.

А чтобы проблемы людей знать еще глубже, я и члены Социального совета постоянно бываем в регионах, посещаем объекты социальной сферы, встречаемся с избирателями, ведем приемы. Нередко часть вопросов удается решить на месте. Наиболее актуальные проблемы выносим на рассмотрение Социального совета.

– Хотелось бы узнать о них подробнее.

– Их немало. Один из животрепещущих вопросов – трудоустройство выпускников высших учебных заведений. Проблем с поиском и устройством на работу у молодых специалистов хватало. Теперь ситуация меняется. Благодаря Закону «О внесении изменений и дополнений в Трудовой кодекс Республики Казахстан», подписанному недавно Главой государства, молодые специалисты смогут заключать трудовые договоры сроком не менее чем на два года. Это позволит им приобрести опыт работы и необходимые навыки. Немаловажно и то, что при приеме на работу тех, кто не достиг 18 лет, испытательный срок исключается.

– Есть за что благодарить вас и женщинам…

– В нашем национальном законодательстве женщины, мамы – в приоритете, в частности забота об их здоровье. Особое внимание Социальным советом уделяется развитию онкологической помощи. Вначале на заседании был рассмотрен проект соответствующей программы, стартовавшей в 2012 году и рассчитанной до 2016 года, а затем ход ее реализации. Благодаря раннему выявлению злокачественных опухолей в прошлом году по сравнению с 2013-м заметно снизился показатель смертности среди онкобольных.

– Заметной вехой вашей биографии стала должность председателя Нацио­нальной комиссии по делам семьи и гендерной политике при Президенте РК. Какие задачи были для вас приоритетными?

– Хочу напомнить, что еще в 1995 году Глава государства создал Совет по проб­лемам семьи, женщин и демографической политике при Президенте РК. Затем он был преобразован в Национальную комиссию по делам семьи и гендерной политике при Президенте РК, возглавить которую было доверено мне.

Вспоминая то время, хотела бы отметить, что для меня все было новое, по совету Нурсултана Абишевича приходилось много читать специальной литературы, изучать мировой опыт.

В те годы было все впервые. Объединив усилия заинтересованных государственных органов, международных и неправительственных организаций, мы разработали Национальный план действий по улучшению положения женщин Казахстана, который полностью выполнен. На его реализацию дополнительно было привлечено 2,5 миллиона долларов внебюджетных средств.

Указом Главы государства утверждена и Стратегия гендерного равенства в РК на 2006–2016 годы. Немногие страны мира располагают подобным политически важным и сильным документом. В настоящее время стратегия успешно реализуется в нашей стране. Начиная с 1999 года ежегодно выпускается гендерный статистический сборник «Женщины и мужчины Казахстана».

Мы ставили задачу – продвигать женщин во все сферы общественной жизни. Результат очевиден. Доля слабого пола в формировании ВВП Казахстана сегодня составляет около 40%. И процесс этот продолжается. Активное участие женщин в общественно-политической жизни страны способствует успешному развитию государства.

– Каждый из нас в этой жизни призван для какого-то особого служения. Когда вы, Айткуль Байгазиевна, стали задумываться о своем призвании и что предприняли для осуществления планов?

– Вопрос о предназначении – один из самых сложных. Ведь призвание – это то, что помогает быть самим собой. Меня привлекала профессия экономиста. Выбирая жизненный путь, я четко понимала: основа успеха – труд, труд и еще раз труд. А наглядным подтверждением этому для меня стала работа на производстве. Это не только большая жизненная школа, но и хорошая стартовая площадка.

И в пору моей юности, и сейчас главное для меня – служение людям и родной стране. И здесь без максимальной ответственности не обойтись. Для меня это принципиально.



– Был ли для вас тяжел «портфель» министра охраны окружающей среды? Насколько проблема экологизации общества волнует вас сегодня?

– Что касается «портфеля», то для руководителя любого ранга он не подарок, а тем более для министра. Прежде всего это большая ответственность не только за отрасль, но и за всех казахстанцев, за их семьи. Опорой в моей трудовой деятельности всегда были профессионалы своего дела.

А экологизация общества меня волновала всегда, актуальна она и сегодня. Ведь речь идет о формировании высокого уровня экологической культуры казах­станцев, развитии экологически чистых видов транспорта – электромобилей и автомобилей на газовом топливе, велосипедного передвижения. Не снята с повестки дня и экономия электроэнергии на основе новейших технологий в быту и на производстве.

– Какой бы пост вы ни занимали, всегда проявляли себя как профессионал высочайшего класса. Какова роль в этом ваших родителей, бабушек, дедушек?

– Они для меня пример самоотверженного труда и любви к детям. Отец – участник Великой Отечественной войны. Мама работала на заводе и дома. Их уроки доброты помню до сих пор. И именно поэтому меня огорчает, когда я вижу, что человек не отвечает за свои слова, проявляет безответственность и равнодушие. Не приемлю неискренних и бессердечных людей.

В нашей семье было семеро детей, и меня с раннего детства приучали к самостоятельности и заботе об окружающих. Может, отсюда и идут истоки моих организаторских способностей. Отличницей я в школе не была, а вот лидером – всегда. Никогда не боялась встать на защиту слабого, решительно отстаивала справедливость.

Быт нашей семьи был очень скромным, но это не стало препятствием для яркой, интересной жизни. К сожалению, родители никогда не рассказывали нам о том, кем были наши бабушки и дедушки. Я только спустя годы узнала, что прадедушка был полковником в Узунагачском районе, где теперь ему воздвигнут памятник. Позже узнала и о своем прадедушке по папиной линии, очень влиятельном человеке, который был бием, его поместье располагалось в Каскеленском районе.

Не могу не вспомнить добрым словом и бабушку, которая была первой женщиной-казашкой, окончившей гимназию. О ее роли на ниве просвещения даже есть несколько строк в «Истории Казахстана». Она просто могла собрать детишек в округе и проводить с ними занятия по ликвидации неграмотности. Все это меня в какой-то степени мобилизовало работать так, чтобы ни родителям, ни моим дедушке и бабушке не было стыдно за меня.

– Вы были инициатором разработки двух важнейших законов – «О государственных гарантиях равных прав и равных возможностей мужчин и женщин в Республике Казахстан» и «О профилактике бытового насилия». Насколько они действенны?

– Начну с конкретики. Возьмем Закон «О государственных гарантиях равных прав и равных возможностей мужчин и женщин». Согласно ему меры по защите материнства и детства не считаются дискриминационными по признаку пола. В нашей стране право решать вопрос о материнстве и искусственном прерывании беременности предоставляется самой женщине.

Важную роль играет и обязательное государственное социальное страхование продолжения пенсионных накоплений в то время, когда женщина находится в дородовом и послеродовом отпуске и отпуске по уходу за ребенком до года для работающих мам.

Что касается семейных отношений, то не могу не отметить еще один существенный момент. Брак, заключенный по религиозным обрядам и церемониям, не приравнивается к союзу, зарегистрированному в соответствующих органах, а значит, и не порождает соответствующих правовых последствий.

Эти законы действуют на практике и ею подсказаны. Бывает, что жизнь вносит и коррективы, тогда разрабатываются и принимаются подзаконные акты, способствующие гендерному равенству и предотвращению насилия в отношении женщин и детей.

– Входят ли в сферу ваших интересов театр, музыка, кино, книги? Любите ли вы путешествовать?

– Без этой сферы жизнь была бы намного беднее духовно. Но мне дважды повезло, если так можно выразиться. Это область не только личных интересов, но и депутатских. Осенью прошлого года в Мажилисе на правительственном часе рассматривался вопрос о проблемах театров и музеев нашей страны. Радует, что растет потребность в услугах сферы культуры. Все более востребованными становятся театры и музеи.

Перед казахстанской культурой открываются новые перспективы и возможности, и это большой стимул для новых открытий и творческих взлетов. А разве можно не гордиться такими уникальными культурными учреждениями, как театр Аstаnа Оpеrа, Национальный музей истории, который по параметрам здания можно сравнить с Эрмитажем и Лувром?..

Я стараюсь быть в курсе последних новинок театра, кино, литературы. Сейчас достижения культуры более доступны. Мне еще памятны времена, когда, чтобы приобрести собрание сочинений любимого автора, приходилось сдавать макулатуру, участвовать во всевозможных лотереях.

Что касается путешествий, то чаще всего мне их дарит работа. А самый лучший отпуск для меня – это отдых в кругу семьи, родных и близких.

– Наверняка каждая из женщин с ранних лет представляет себе будущего мужа, держит в голове некий идеал. Понятно, что у всех он разный, но, несомненно, есть и общие черты: сильный, заботливый, умный, понимающий, с чувством юмора, верный… К сожалению, в наше время такие мужчины встречаются крайне редко. Почему?

– Но все-таки они есть. Видимо, это зависит от нас, от женщин. Мамы стараются оберегать сыновей от жизненных трудностей и лишений. Очень важно, чтобы воспитанием сына занимался отец. Если в семье нет папы, мальчику нужно периодически общаться с дедушкой, дядей или другими родственниками-мужчинами. В нем следует развивать самостоятельность, мотивировать малыша на ответственные поступки. И все будет в порядке.

– Было бы интересно узнать и о вашем «тыле», простых житейских радостях, семейных традициях…

– Я убеждена, что семья для женщины всегда должна стоять на первом месте, а рядом с ней должен находиться сильный мужчина. Я очень благодарна мужу и сыну, которые всегда для меня были надежной опорой. Да и надо ли объяснять, что стоит для женщины обод­ряющее слово любящего человека? Такая поддержка окрыляет и помогает оставаться сильной даже в самых сложных жизненных ситуациях.

Сердечной заботой меня окружают и мои сестры. А сейчас главная радость – внуки. Я с удовольствием провожу с ними все свободное время. Они для меня самый лучший эликсир молодости. Хочется и их, и всех своих близких радовать подарками, готовить что-нибудь вкусненькое. А коронные блюда, которые меня всегда просят приготовить, – изделия из теста. За кулинарными изысками я не гонюсь. Для меня чем проще рецепт, тем лучше.

– Айткуль Байгазиевна, а можете поделиться, например, каким-то фирменным рецептом красоты?

– Фирменный рецепт красоты? Скорее, это гены. А самый главный секрет – настрой на позитив. Хочется всегда быть в форме, чтобы продуктивно работать. А помощники в этом – спорт, баня и полноценный сон. Так как мы с вами коснулись лирической темы, хотела бы в эти весенние дни пожелать всем казах­станцам доброго здоровья, любви, семейного благополучия, успехов в работе. Давайте постараемся, чтобы каждый из нас смог внести свою достойную лепту в процветание нашего государства.



