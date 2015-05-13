Со знаком «Үркер» на груди

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Елена ИВАНОВА, Алматы
Поздравляя школьников, аким Алматы Ахметжан Есимов отметил, что поддержка талантливых и одаренных детей – приоритетное направление государственной политики. Своими достижениями школьники повышают престиж города на международной арене и в республике.
– Главный фактор конкурентоспособности – знания. Успешными будут только те страны, в которых есть образованная молодежь, – подчеркнул Ахметжан Есимов.
За 7 лет существования интеллектуальной награды «Үркер» обладателями почетного нагрудного знака стали 1 312 школьников. На протяжении 10 лет Алматы занимает первое командное место в республиканской олимпиаде. Кроме этого, ученики города только в текущем учебном году завоевали 104 призовых места на международных олимпиадах и научных соревнованиях, в том числе получили 24 золотые, 38 серебряных, 42 бронзовые медали.
В нынешнем году специальный переходящий символ «Үркер», учрежденный акимом Алматы, передан специализированной казахско-турецкой школе-интернату, подготовившей наибольшее количество призеров интеллектуальных состязаний.

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