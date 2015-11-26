​Собачий нюх против наркодиллеров

Более 5 тыс. раз с начала года верные четвероногие друзья из кинологических подразделений ДВД на транспорте МВД РК приходили на помощь полицейским. В основном служебные собаки применялись при охране общественного порядка, а также по линии поиска взрывчатых веществ и наркотических средств.

Центр кинологической службы ДВД на транспорте осуществляет свою деятельность с 2013 года. По словам начальника кинологической службы департамента Баглана Жарылкасынұлы, его основные цели – подготовка и переподготовка специалистов-кинологов и дрессировка служебно-розыскных собак на поиск и обнаружение наркотических средств, взрывчатых веществ и оружия, а также участие в оперативно-розыскных и профилактических мероприятиях по предотвращению и раскрытию преступлений.

Как рассказали в пресс-службе ДВД на транспорте, сегодня в центре «служат» 32 розыскных собаки, в ближайшем будущем планируется построить для четвероногих стражей порядка новые вольеры и увеличить количество питомцев. Разведением собак занимается кинологический центр МВД РК в Алматы. До одного года они содержатся там, а затем направляются по месту службы, где работают в среднем до 8–10 лет.

Специалисты-кинологи со своими четвероногими «напарниками» принимают участие в мероприятиях по охране общественной безопасности на железнодорожном вокзале и в международном аэропорту Астаны. Совместно с сотрудниками подразделений по борьбе с наркобизнесом департамента кинологи отрабатывают багажные отделения, камеры хранения, залы ожидания, чтобы выявить и пресечь любые попытки незаконного провоза или хранения наркотических средств. Проводятся профилактические работы в пассажирских поездах, прибывающих из южных регионов страны, и в международных поездах, сформированных в Кыргызстане и Узбекистане. Постоянно отрабатываются железнодорожные почтовые отправления, посылки, бандероли и другой багаж. Собачий нюх в такой работе незаменим.

Так, к примеру, сотрудники отдела по борьбе с наркобизнесом Линейного управления внутренних дел на станции Жамбыл с помощью собаки Линды в багажном отделении вокзала задержали двух жителей Тараза с наркотическим грузом – 70 кг сушеной марихуаны.