​Собачий нюх против наркодиллеров

Свежий выпуск
501
Анна ВЕГЕЛЬ

Более 5 тыс. раз с начала года верные четвероногие друзья из кинологических подразделений ДВД на транспорте МВД РК приходили на помощь полицейским. В основном служебные собаки применялись при охране общественного порядка, а также по линии поиска взрывчатых веществ и наркотических средств.

Центр кинологической службы ДВД на транспорте осуществляет свою деятельность с 2013 года. По словам начальника кинологической службы департамента Баглана Жарылкасынұлы, его основные цели – подготовка и переподготовка специалистов-кинологов и дрессировка служебно-розыскных собак на поиск и обнаружение наркотических средств, взрывчатых веществ и оружия, а также участие в оперативно-розыскных и профилактических мероприятиях по предотвращению и раскрытию преступлений.

Как рассказали в пресс-службе ДВД на транспорте, сегодня в центре «служат» 32 розыскных собаки, в ближайшем будущем планируется построить для четвероногих стражей порядка новые вольеры и увеличить количество питомцев. Разведением собак занимается кинологический центр МВД РК в Алматы. До одного года они содержатся там, а затем направляются по месту службы, где работают в среднем до 8–10 лет.

Специалисты-кинологи со своими четвероногими «напарниками» принимают участие в мероприятиях по охране общественной безопасности на железнодорожном вокзале и в международном аэропорту Астаны. Совместно с сотрудниками подразделений по борьбе с наркобизнесом департамента кинологи отрабатывают багажные отделения, камеры хранения, залы ожидания, чтобы выявить и пресечь любые попытки незаконного провоза или хранения наркотических средств. Проводятся профилактические работы в пассажирских поездах, прибывающих из южных регионов страны, и в международных поездах, сформированных в Кыргызстане и Узбекистане. Постоянно отрабатываются железнодорожные почтовые отправления, посылки, бандероли и другой багаж. Собачий нюх в такой работе незаменим.

Так, к примеру, сотрудники отдела по борьбе с наркобизнесом Линейного управления внутренних дел на станции Жамбыл с помощью собаки Линды в багажном отделении вокзала задержали двух жителей Тараза с наркотическим грузом – 70 кг сушеной марихуаны. 

Популярное

Все
Расстались с миллионами
Зоозащитники бьют тревогу
Игры номадов
Из «зоны» доступа
Ода бессмертной любви
Опасайтесь пирамид!
Справедливость, свобода и развитие – главные цели и принципы реформ
В Семее рассмотрено шесть дел в отношении несовершеннолетних
Большой и светлой дороги!
Весна подарит вдохновение
Помогать по зову сердца
120 семей справили новоселье в Ленгере
По вопросам глобальной продовольственной безопасности
Как город лечить будем?
Установлен безвизовый режим
Сайга заходит в Жезказган: кормиться или прятаться?
Перенаправить кредитные ресурсы в реальную экономику
Семья Алимбаевых: любовь, взаимопонимание и поддержка
Көрісу – день радости, встреч и прощения
Көрісу: Праздник весны, прощения и уважения в Казахстане
Столица империи Шынгыз-хана находилась на нынешней казахской земле
Современному Казахстану – поколение «лидеров служения»
Почти год прошел после самых крупных за последние 80 лет паводков в Казахстане. Кто и как помог пострадавшим
Песнь об Алие
Президент: Мы созидаем государство широких возможностей для всех и каждого
Исповедь защитника истины
Подозреваемую в торговле органами задержали в Польше
Узами родства связаны с Великой степью
Бизнес нуждается в равных условиях развития
Мясному кластеру быть!
Поля и фермы «породнились» с инновациями
Насилие недопустимо
Новые подходы к профилактике правонарушений
Число заказчиков растет
Экзоскелет разработали алматинские инженеры
...И миллиарды в швейцарском банке
Помощь маме и ребенку
Национальный курултай: сенатор Булавкина – о главных изменениях в Казахстане
Возврат к историческому времени
Астана переходит в «умный» режим
Актау будет расширяться вдоль побережья Каспия
Сносить нельзя оставить
Кызылординский «Кайсар» будет играть без легионеров
Овечкин вплотную приблизился к «вечному» рекорду Гретцки
Аким области Абай призвал бизнесменов вкладывать инвестиции в Семей
На грани закрытия оказались частные детсады Петропавловска
Мария Мудряк выступит с концертом в Павлодаре
Пешком и без денег путешествует Аскар Серикпаев
В МСХ – новое назначение
Новая услуга появилась в мобильном приложении eGov Mobile
Какие лекарства станут выдавать бесплатно в Казахстане
Казахстанцам упростили выдачу кредитов на отечественные авто
В Казахстане хотят лицензировать психологов
Закон и порядок должны быть аксиомой жизни
Цех с суррогатным алкоголем выявили в Костанайской области
Премьер: Необходимо сократить расходы, лишние структуры через цифровизацию
Казахстанцы всё чаще жалуются на китайский автопром
На участке «Болашак» в Мангистауской области будут добывать нефть

Читайте также

Разъяснены правовые нормы
Нашли применение отходам из пластика
Воде – дорогу!
Из болота тащили... верблюда

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]