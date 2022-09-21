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Собачий урок
Дина Устиненко

Новый сезон Государственный академический русский театр для детей и юношества имени Наталии Сац открыл необычной премьерой. Постановка «Несвободные люди – вольные псы» по произведению Константина Сергиенко «До свидания, овраг!» стала для зрителей прививкой от черствости и равнодушия.

Повесть, написанная еще в 1979 году, сегодня приобрела небывалую актуальность. Произведение «До свидания, овраг!» было переведено на многие языки мира. Повесть вдохновляла в разное время театральных режиссеров, мультипликаторов. Каждый из творцов выносил на первый план что-то свое, глубоко личное. Режиссер спектакля «Несвободные люди – вольные псы» Галина Ефимова создала свою трогательную историю. Историю о братьях наших меньших, показанную изнутри, с обратной стороны. О верности, любви, смелости и страданиях. Мир глазами собаки, какой он? А о собаках ли этот спектакль?

Идти на «Вольных псов» определенно надо всей семьей. За два часа можно получить ошеломительный педагогический эффект, добиваться которого самостоятельно можно годами. Галина Ефимова увидела свой «Овраг», он не сильно, но все же отличается от первоисточника – более взрослый, пронзительный. Если у Сергиенко собаки искали «собачью дверцу», то Ефимова преобразовала ее в «телефон ветра», по которому можно звонить хоть куда. Самым душещипательным моментом стал звонок собачки Изюмки своей маме. И именно здесь ярче всего проявляется параллель с человеческим миром. В самом произведении сравнить бездомных псов с людьми все же сложнее. А со сцены ТЮЗа с нами разговаривали люди: дети, взрос­лые, одинокие, сломленные, обиженные.

Особенно ярким было «отзеркаливание» собак и детей из детских домов, которые ждут своих родителей, додумывают образ мамы, всячески обеляют нерадивых родст­венников, находя оправдания их поступку. И ждут. С нескончаемой верой и щемящей любовью бегут посмотреть на каждого входящего взрослого, заглядывают в глаза, силясь понять – она? И разочарованно возвращаются к прежней жизни, чтобы опять с новой верой и надеждой ждать, искать и всматриваться в чужие лица. А вдруг заберут? Так же и собаки с волнением высматривали того самого, кто придет, положит руку на голову, потеребит за ухом и позовет с собой.

Казахстанская постановка изо­билует сложными акробатическими трюками, бесподобным вокалом и красивыми танцами. Режиссер «угадала» настроение и потребность зрителя. Ведь спектакль не должен оставлять горькое послевкусие, а лишь желание что-то изменить в мировоззрении. Помимо печальных сцен, было над чем и посмеяться. В восторг привел единственный в спектакле кот Ямомото. Жанибек Багыбаев, реалистично воплотивший на сцене образ хамовитого пушистого хвастунишки, справился и с другой более значимой задачей – по-доброму высмеять эти пороки у людей.

Заканчивается спектакль трагически. Собаки попадают в отлов. По книге спасается лишь харизматичный одиночка Гордый (в казахстанской постановке Верный). Галина Ефимова предлагает додумать каждому свой конец. Может быть, просто понять, что все они неминуемо отправятся на радугу, а может, их спасли волонтеры, и дружная стая дожидается своего человека в тепле и сытости. А вообще, конечно, проще было бы совсем не ходить на эту постановку, а продолжать жить как раньше. Жить не задумываясь, равнодушно, заботясь лишь о себе и не обращая внимания на тех, кому хуже, не пытаясь что-то изменить. Но если в вашем рейтинге ценностей сострадание и добродетель не на последнем месте, то «Несвободные люди – вольные псы» обязательно должны быть в списке мероприя­тий этой осени.

В постановке задействованы заслуженная артистка Казахстана, кавалер ордена «Құрмет» Ольга Коржева, лауреаты театральной премии «Сахнагер» (2017–2018) в номинации «Үміт» Никита Коньшин и Максат Сахиулы, а также замечательные молодые актеры Артем Иватов, Карина Кудекова, Жанибек Багыбаев, Артем Селезнев, Галым Тобжанов, Фатима Сагимбекова, Алишер Эйнис, Арман Искаков, Иван Шумай, София Багрянцева.

Каждый новый сезон ТЮЗа – это большой праздник как для зрителей, так и для тех, кто служит в театре. В 78-й по счету сезон театр порадует публику и другими новыми интересными постановками.

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