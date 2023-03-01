Собачья доля

В Казахстане запрещен отстрел бродячих и потерявшихся домашних животных, как и употребление их мяса в пищу. При этом после вступления в силу в марте прошлого года Закона «Об ответственном обращении с животными» выявляются просто дичайшие случаи их убийства и заготовки мяса.

...К организации, занятой отловом кошек и собак по договору с управлением ветеринарии Акмолинской области, защитники животных присматривались давно. Жители области неоднократно сообщали: на отлов работники выезжают, как на охоту, животных убивают на месте.

Зоозащитников удивил и такой факт: как строительное ТОО могло выиграть тендер на отлов, вакцинацию, стерилизацию животных, если речь идет о специализированных ветеринарных услугах?

От некоторых акмолинцев также стало известно, что ловцы животных открыто предлагают мясо собак. Были люди, которые категорически отказывались покупать мясо собаки, однако торговцы продолжали настойчиво предлагать свой товар и однажды сами вышли на контакт с волонтерами.

– Наш сотрудник под видом покупателя позвонила торговцу, – рассказывает руководитель Ассоциации по защите животных Inucobo, юрист, член комитета Animal Law юридической палаты KazBar Лилия Сарсенова. – Он открыто, уверенно говорил с нею, даже при первом разговоре ничего не скрывая. Только сразу настаивал: мясо нужно покупать в больших количествах – порядка 100–200 килограммов. Мелкими партиями он, мол, не торгует, а одна-две туши его вообще не волнуют – работает с серьезными покупателями. В наличии имеется полторы тонны, а есть и отборное «белое». Есть и тобеты, и алабаи, и хаски, по его мнению, их мясо отличного качества. Ловец собак похвастал даже, что поставляет мясо по всей Акмолинской облас­ти, принимает заказы из других регионов. Дескать, у него есть покупатели в Астане, Караганде и Кызылорде.

Торговец также предупредил: поскольку собак убивают дротиками, то в мясе они могут остаться. Попадаются и чипы. Советовал пристальнее проверять на наличие посторонних предметов, а потом тщательно готовить. Упомянул о случае, когда посетитель кафе обнаружил дротик в блюде.

– Мы договорились о закупке 100 килограммов. От продавца приехал другой покупатель, который и привез «товар». Его с поличным задержала полиция, а на следующий день задержала и продавца на рабочем месте. Для себя посредник вез 35 килограммов. Держался уверенно, на новичка не похож. Вряд ли столько мяса он приобрел для своей семьи, – говорит Лилия Сарсенова.

Мнения казахстанцев, обсуж­дающих в соцсетях этот дикий случай, полярно разделились. Некоторые упрекают мясоедов в том, что те едят баранину и конину и не рыдают по случаю гибели овечек и коней. Почему же столько внимания к заготовке и продаже мяса собак?!

Во-первых, это вопрос качества. Насколько такое мясо безопасно? Во-вторых, согласно статье 4 Закона РК «Об ответственном обращении с животными», разведение, содержание, использование собак и кошек для употребления их в пищу, получения продукции и сырья из этих животных запрещено, а по статье 316 УК РК такие действия классифицируются как жестокое обращение с животными.

– Никто – ни задержанный посредник, ни продавец – не отрицает, что имели дело с мясом собак. Мы, конечно, написали ходатайство о проведении лабораторных исследований, чтобы подтвердить происхождение, возможный вред, ибо этого требует закон. Для меня, как юриста, важно, чтобы процедурные вопросы были соблюдены, – подчеркивает зоозащитник.

По ее словам, сейчас, конечно, продавец может отказаться от своих слов, заявить, что мясо заготавливал для личных нужд. Однако при осмотре контейнера, где проводился забой, помимо реализованных волонтерам 100 кг было изъято еще свыше 600 кг собачьего мяса. Промышленные масштабы заготовок свидетельствуют о том, что действовал он не один.

К слову, продавец проходит по делу не подозреваемым, а свидетелем. Его отпустили, и он, конечно, постарается все следы подчистить.

Даже при желании правоохранителей работать зоозащитники наблюдают, как некоторые бюрократы вставляют палки в колеса. Дело уже передавалось участковому, потом его передали в Шортанды, поскольку бойню обнаружили там.

– Судя по данным сайта госзакупок, ТОО, в котором работает продавец, оказывает услуги отлова в 18 населенных пунктах Акмолинской области, в том числе Кокшетау, Степногорске, Целиноградском, Есильском, Аккольском, Шортандинском и других районах. Поэтому дело, по нашему мнению, должны расследовать по всей Акмолинской области, – считает зоозащитник.

К тому же в организации отлова бродячих животных данной компанией зоозащитники усматривают ряд очевидных правонарушений. Они считают, что закон был нарушен, так как собак умерщвляли. А по закону бродячие животные подлежат учету, осмотру, стерилизации, вакцинации, идентификации (чипированию), возвращению хозяевам или отправке в приюты.

– В соответствии с нормами закона нужно разобраться, есть у животного владелец или оно бродячее. Первых необходимо вернуть хозяевам. По нашему мнению, нарушается еще и Граж­данский кодекс, по которому домашнее животное является имуществом владельца. В течение двух месяцев потерянных собак и кошек никто не имеет права присваивать себе, животное обязаны вернуть хозяину. Только по истечении двух месяцев после отлова собака или кошка могут быть переданы в коммунальную собственность, – отмечает Лилия Сарсенова.

По словам продавца, в мясе могут быть чипы, значит, при отлове убивали и собак, у которых есть хозяева. То есть сроки на поиски владельца, отведенные законом, не выдерживались.

Надеемся, что на проблему обратят внимание правоохранительные органы как на системное явление. Напомним: аналогичная бойня была обнаружена летом прошлого года в Карасайском районе Алматинской области. Там нашли в том числе живых собак с чипами из алматинского отлова и собак из Карасайского района, которых волонтеры буквально за 2–3 дня до событий фото­графировали, чтобы пристроить. Было возбуждено уголовное дело по статье «Жестокое обращение с животными». Началась проверка.

По данным зоозащитников, до сих пор не установлены лица, причастные к тому делу.

– Нам обещали, что состоится следст­вие, будут проверены возможные каналы сбыта и поставок. По нашему мнению, дело волокитится. И тот факт, что оно широко не освещалось в СМИ, тоже способствовал его затягиванию, – говорит Лилия Сарсенова.

Зоозащитники полагают, что скоро дело будет закрыто в связи с истечением срока давности или по причине отсутствия состава преступления. Если не обратить на эту ситуацию внимание всего общества, воп­рос замнут.

P.S. Когда верстался номер, зоозащитники сообщили, что в настоящее время дело находится в Байконурском РУВД г. Астаны. Однако проведение экспертизы по акмолинскому делу затягивает­ся, а значит, затянется и рассмотрение.