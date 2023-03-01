Собачья доля

Зоозащитники обнаружили место в Акмолинской области, где забивали собак. Мясо затем отправлялось на продажу.
Спирохета где-то рядом
Бродячие собаки – переносчики очень опасных, порой неизлечимых для человека заболеваний.
Например, таких, как бешенство. Это вирусное заболевание поражает центральную нервную систему, а передают вирус бешенства людям почти в 99% случаев собаки.
Нередки и заболевания человека лептоспирозом, поскольку даже 70–80% собак, содержащихся в домашних условиях, не говоря о бродячих, заражены опасной спирохетой. Основные точки ее «удара» – мышцы, ЦНС, капилляры, почки и печень.
Возбудитель неоспороза, передающийся собаками, открыт совсем недавно и еще недостаточно изучен, однако довольно широко распространен (15–20% домашних собак им заражены). Не меньшую опасность представляют для здоровья людей и гельминтозные заболевания.
– В апреле 2019 года учеными нашего факультета были исследованы пробы фекалий 114 бродячих собак старше года, содержащихся в столичном муниципальном приюте для животных, на наличие кишечных паразитов, – рассказала кандидат ветеринарных наук, доцент кафедры «Ветеринарная медицина» Казахского агротехнического университета им. С. Сейфуллина Людмила Лидер. – В 49 образцах мы обнаружили инвазионные элементы шести разных гельминтов и двух простейших. Почти в трети образцов выявили опасную для человека паразитическую аскариду Toxocara canis. Довольно распространенными были тенииды, анкилостоматиды, ооцисты и спороцисты. Смешанные инфекции Toxocara canis с другими паразитами установили в 17 случаях (14,9%).
Эти результаты, по ее словам, показывают, что собаки Астаны в высокой степени инвазированы паразитозами, в том числе и довольно опасными возбудителями зоонозов (Toxocara и Echinococcus).
Казахстан признан высокоэндемичной в мире страной в отношении эхинококкоза. С этим заболеванием в настоящее время борются методами, идентичными противораковой терапии. Гельминтов, как и злокачественную опухоль, перед вмешательством «травят» химиотерапией, затем проводят операцию, а потом назначают повторный курс химии, чтобы «добить» остатки паразитов.
Трихинеллез – также зоонозная болезнь, и человек заражается ею в том случае, если употребляет в пищу мясо зараженных животных.
В 2006–2010 годах по Казахстану интенсивный показатель заболеваемости населения трихинеллезом составил 0,1–0,2 на 100 тыс. населения. Всего было зарегистрировано 58 случаев заболевания в Восточно-Казахстанской, Алматинской, Павлодарской, Северо-Казахстанской областях.
С 2012 по 2018 год по 1–3 случая зафиксированы в Восточно-Казахстанской, Карагандинской, Костанайской областях. Причем все случаи подтверждены иммуноферментным анализом. В 2019-м случаев трихинеллеза среди казахстанцев не регистрировалось.
Как отмечает Людмила Лидер, анализ заболеваемости людей трихинеллезом показал: источником инвазии в большинстве случаев стало употребление больными в пищу мяса бродячих собак – 37 случаев (63,9%).
– При экспертизе мяса ветеринарному персоналу часто приходится решать вопрос о том, какому животному принадлежит то или иное мясо, так как возможна фальсификация. Поэтому на рынках запрещено вести осмотр мяса в кусках. Между внешним видом туш различных животных существует большая разница, и поэтому, когда туши представлены целиком, не возникает трудностей отличить их друг от друга по анатомическим особенностям (форме органов, костей, контурам самой туши), а также по химическим и биохимическим свойствам, – пояснила ученый.