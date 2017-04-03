​Собачья жизнь

После публикации материала директор фонда Мария Гребенкина встретилась с акимом области Булатом Бакауовым, рассказала о проблемах и о том, что волонтеры намерены в пригородном селе Павлодарском построить с помощью спонсоров просторный питомник для собак и кошек, не имеющих хозяев. Глава региона пообещал содействие в этом вопросе и предложил более детально обосновать проект и его стоимость.

Недавно Мария Гребенкина сообщила о том, что «лед тронулся». Аким области предложил общественному фонду не строить приют в селе Павлодарском, как это планировалось ранее, а поискать участок для его размещения в областном центре. Это намного удобнее, чем вывозить животных из Павлодара.

Булат Бакауов дал поручение отделу ветеринарии подыскать для обустройства питомника какую-нибудь базу с подведенными к ней водопроводом и электроэнергией. По словам Марии Гребенкиной, оборудовать приют защитники животных планируют на спонсорские средства.