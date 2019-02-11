​Собака бывает кусачей

В одном из частных домов Петропавловска собаку породы алабай каждую ночь выпускали из вольера во двор. Но однажды утром пес в загон возвращаться не пожелал. Хозяйка попыталась загнать его силой, но тот сразу бросился на нее. Когда же на помощь подоспел супруг, псина переключилась на него. В это время женщине удалось вызвать полицейских.

Пока стражи порядка спешили на помощь, отвлечь пса через забор пытались соседи супружеской пары. Но тот продолжал атаковать своего пожилого хозяина, имевшего и без того проблемы со здоровьем. Когда на место вызова приехали полицейские, им ничего другого не оставалось, как применить табельное оружие. Мужчину госпитализировали с множественными рваными ранами.

– По факту обращения жительницы Петропавловска собран материал. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, – сообщил заместитель начальника управления полиции Петропавловска подполковник полиции Сергей Табарин.