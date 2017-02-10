Собака спасла от замерзания двухлетнего малыша в Алтайском крае

Происшествия
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Собака в Алтайском крае (РФ) спасла двухлетнего ребенка, оставленного матерью на холодной веранде дома без одежды и еды, передает Kazpravda.kz со ссылкой на прокуратуру региона.

Замерзающего ребенка случайно обнаружил посторонний человек.

Как сообщили в прокуратуре, малыша своим телом согревала собака, что спасло ему жизнь. В настоящее время ребенку в связи с переохлаждением оказывается стационарная медицинская помощь. После обнаружения ребенка мать еще 4 дня не возвращалась домой.

В отношении женщины возбуждено и расследуется уголовное дело по статье 125 УК РФ (заведомое оставление без помощи лица, находящегося в опасном для жизни или здоровья состоянии и лишенного возможности принять меры к самосохранению по малолетству). Также поставлен вопрос о лишении ее родительских прав.

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