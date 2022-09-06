Собака удочерила котят в Атырау

В Атырау волонтёры нашли бездомную собаку, которая удочерила котят, передает корреспондент Kazpravda.kz. Теперь неравнодушные активисты подыскивают необычной семье хорошего хозяина.

Информация о собаке с котятами появилась на странице группы "Доброе Сердце Атырау" в социальных сетях.

"Ну как же это умиляет! Только посмотрите на них! Кошки у неё сосут грудь! (...) Собака ранее о которой мы писали, Алабай, район Авангарда, наш волонтёр ее кормила, но сегодня она переезжает, и очень обеспокоена, что собаку могут забрать не те люди, а она очень доверчивая! Знает команды "сидеть", "дай лапу", любит детей и кошек. Пожалуйста, кто-нибудь дайте ей возможность жить. Все мы знаем, что если она попадёт в городской отлов, их "профессиональный кинолог" церемониться не будет", – говорится в сообщении.

Также отмечается, что от группы волонтёров будет обеспечена вакцинация, ошейник, поводок и паспорт для собаки.

Волонтёр Лугзана рассказала, что собака сейчас находится у нее во дворе. Хозяев пока не нашли, и если не получится найти, то придется определить её в приют "Доброе Сердце Атырау", потому что на улице ей опасно находиться.

"Она сама нас нашла. Появилась у нас во дворе 3 недели назад. Я как увидела, подошла к ней и поняла, что она не опасна, и очень добрая. Начала говорить команды, она их стала выполнять. Потом отправила фото и видео к нам в группу помощи бездомным животным, чтобы опубликовали, возможно её кто-то потерял, но увы, так и не нашли хозяина. Недавно у нас во дворе появились два котенка. Вначале я испугалась, думала, она их покусает, отогнала её от них. Потом утром вышла во двор её кормить, смотрю, а они у неё тити сосут, до них молока у неё не было, может появилось после того, как они начали сосать, не знаю, не проверяла. За все время волонтёрства лично я впервые вижу такое. Конечно, видела как дружат собака с кошкой, но чтобы собака удочерила котят, впервые вижу", – рассказала волонтёр группы помощи бездомным животным "Доброе Сердце".