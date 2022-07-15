Статьи Собака-улыбака 15 июля 2022 г. 1:43 Лаура Тусупбекова История, описанная в этой короткой зарисовке, для меня, дамы сентиментальной, утешительна. Впрочем, с возрастом стала понимать, что сентиментальность – нормальное для нормального человека чувство. А история про добро. И про чудо. И про собаку-улыбаку. Возвращаясь пару месяцев назад из гостей поздним вечером домой, увидела женщину, выгуливающую маленькую собаку породы «дворянин», то есть дворняжку. Милое лохматое создание в буквальном смысле улыбалось всем прохожим, а мне улыбака не просто улыбнулась, а и подбежала, виляя хвостиком. Не знаю, чем я удостоилась такой чести, но не познакомиться с этим чудом по имени Малыш я не могла, потому что в последнее время так сложилось, что собак я люблю больше, чем людей. Познакомившись с хозяйкой Малыша, я поняла, почему собака такая улыбчивая. Татьяна оказалась тоже очень доброжелательной улыбчивой женщиной. А может, это Татьяна в свою собаку-улыбаку пошла. Может, улыбаться миру – это такой способ жизни Татьяны и Малыша, и по-другому они просто не умеют. Разговорились. И тут выяснилось, что Татьяна обо мне наслышана по линии зоозащиты, активной участницей которой она тоже является. Малыш – спасенный ею пес. Несколько лет назад она нашла его где-то за гаражами – промокшего, голодного и плачущего. Своего жилья у семьи не было, с мужем и дочерью жили на незавидном положении в квартире дальней родственницы. Арендовать другие квадратные метры у семьи не было финансовой возможности, так как все деньги уходили на лечение и реабилитацию дочери, которая слегла после тяжело перенесенной ветрянки. Что делать с щенком, Татьяна не знала, знала только одно – бросить его она уже не сможет. – Бог не бросит – свинья не съест, подумала я и забрала его. В крайнем случае подержу в подъезде до утра в коробке, а там что-нибудь придумаю, – вспоминает Татьяна. – Принесла домой, а тут дочь в слезы – просит оставить. Она к тому времени уже год не могла ходить, весь ее мир – маленькая комнатка да телевизор. Я в растерянности – своего жилья нет, дочь нездорова, собака тоже требует ухода. Но тут муж увидел, как загорелись глаза дочери, как она впервые за этот год повеселела, воспряла. Как отказать ребенку в этой радости, она уже год не улыбалась. Муж уговорил хозяйку квартиры оставить щенка на ночь, а утром, сказал, будем искать квартиру в аренду, и будь что будет. На следующий день семья с Малышом съехала в другую квартиру. Так совпало, что в этом же месяце мужа Татьяны повысили по службе, и доход стал выше. И дочка – она каждый день улыбалась. Утро начиналось с того, что щенок подбегал к кроватке дочери, облизывал ей руку. Потом Малыш стал подносить ей мячик, чтобы девочка его бросала, а Малыш его приносил к ней обратно. И вот однажды Татьяна заходит в комнату и видит, что дочь, которая уже больше года не вставала с постели, держась за предметы мебели – кровать, стулья, спинку дивана, неуверенно, но идет по комнате за Малышом, который, словно поддерживая свою хозяйку, то подбегает к ней, то снова убегает, будто поддразнивая – давай, давай, играй со мной! – Я не поверила своим глазам, бросилась к дочке, плачу, она плачет, и только Малыш, повизгивая, скачет по комнате в совершенно диком восторге! Я до сих пор не понимаю, что произошло, мы возили дочь по лучшим докторам, никто не смог поставить ее на ноги. Получается, наш Малыш смог то, что не смогли сделать врачи. Видимо, дочка так сильно хотела с ним играть, бегать, что включились какие-то резервы ее организма, и она встала и пошла, – со слезами на глазах, но все так же улыбаясь рассказывает Татьяна. С тех пор прошло 11 лет. Дочь Татьяны выросла, окончила вуз. Свое жилье семья приобрела через полтора года после того, как в ней появился Малыш. А еще через два Татьяна родила второго долгожданного ребенка. – Получается, наш Малыш нам удачу принес. Наверное, Бог помогает тем, кто спасает животных. Как я рада, что не оставила его тогда там же, где нашла – за гаражами. Он теперь наш талисман, – сказала на прощанье Татьяна. ...Люблю такие истории. После них начинаешь любить людей.