Собака-улыбака

История, описанная в этой короткой зарисовке, для меня, дамы сентиментальной, утешительна. Впрочем, с возрастом стала понимать, что сентиментальность – нормальное для нормального человека чувство. А история про добро. И про чудо. И про собаку-улыбаку.

Возвращаясь пару месяцев назад из гостей поздним вечером домой, увидела женщину, выгуливающую маленькую собаку породы «дворянин», то есть дворняжку. Милое лохматое создание в буквальном смысле улыбалось всем прохожим, а мне улыбака не просто улыбнулась, а и подбежала, виляя хвостиком. Не знаю, чем я удостоилась такой чести, но не познакомиться с этим чудом по имени Малыш я не могла, потому что в последнее время так сложилось, что собак я люблю больше, чем людей. Познакомившись с хозяйкой Малыша, я поняла, почему собака такая улыбчивая. Татьяна оказалась тоже очень доброжелательной улыбчивой женщиной. А может, это Татьяна в свою собаку-улыбаку пошла. Может, улыбаться миру – это такой способ жизни Татьяны и Малыша, и по-другому они просто не умеют.

Разговорились. И тут выяснилось, что Татьяна обо мне наслышана по линии зоозащиты, активной участницей которой она тоже является. Малыш – спасенный ею пес. Несколько лет назад она нашла его где-то за гаражами – промокшего, голодного и плачущего. Своего жилья у семьи не было, с мужем и дочерью жили на незавидном положении в квартире дальней родственницы. Арендовать другие квадратные метры у семьи не было финансовой возможности, так как все деньги уходили на лечение и реабилитацию дочери, которая слегла после тяжело перенесенной ветрянки. Что делать с щенком, Татьяна не знала, знала только одно – бросить его она уже не сможет.

– Бог не бросит – свинья не съест, подумала я и забрала его. В крайнем случае подержу в подъезде до утра в коробке, а там что-нибудь придумаю, – вспоминает Татьяна. – Принесла домой, а тут дочь в слезы – просит оставить. Она к тому времени уже год не могла ходить, весь ее мир – маленькая комнатка да телевизор. Я в растерянности – своего ­жилья нет, дочь нездорова, собака тоже требует ухода. Но тут муж увидел, как загорелись глаза дочери, как она впервые за этот год повеселела, воспряла. Как отказать ребенку в этой радости, она уже год не улыбалась. Муж уговорил хозяйку квартиры оставить щенка на ночь, а утром, сказал, будем искать квартиру в аренду, и будь что будет.

На следующий день семья с Малышом съехала в другую квартиру. Так совпало, что в этом же месяце мужа Татьяны повысили по службе, и доход стал выше. И дочка – она каждый день улыбалась. Утро начиналось с того, что щенок подбегал к кроватке дочери, облизывал ей руку. Потом Малыш стал подносить ей мячик, чтобы девочка его бросала, а Малыш его приносил к ней обратно.

И вот однажды Татьяна заходит в комнату и видит, что дочь, которая уже больше года не вставала с постели, держась за предметы мебели – кровать, стулья, спинку дивана, неуверенно, но идет по комнате за Малышом, который, словно поддерживая свою хозяйку, то подбегает к ней, то снова убегает, будто поддразнивая – давай, давай, играй со мной!

– Я не поверила своим глазам, бросилась к дочке, плачу, она плачет, и только Малыш, повизгивая, скачет по комнате в совершенно диком восторге! Я до сих пор не понимаю, что произошло, мы вози­ли дочь по лучшим докторам, никто не смог поставить ее на ноги. Получается, наш Малыш смог то, что не смогли сделать врачи. Видимо, дочка так сильно хотела с ним играть, бегать, что включились какие-то резервы ее организма, и она встала и пошла, – со слезами на глазах, но все так же улыбаясь рассказывает Татьяна.

С тех пор прошло 11 лет. Дочь Татьяны выросла, окончила вуз. Свое жилье семья приобрела через полтора года после того, как в ней появился Малыш. А еще через два Татьяна родила второго долгожданного ребенка.

– Получается, наш Малыш нам удачу принес. Наверное, Бог помогает тем, кто спасает животных. Как я рада, что не оставила его тогда там же, где нашла – за гаражами. Он теперь наш талисман, – сказала на прощанье Татьяна.

...Люблю такие истории. После них начинаешь любить людей.