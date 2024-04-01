Собаке – собачья смерть?

Считанные минуты длилась презентация поправок в Закон «Об ответственном обращении с животными» в Мажилисе. Такая оперативность вполне объяснима – поправками предлагается умерщвлять собак, которых никто не ищет в приютах. Потому что так дешевле.

Добавить убедительности в необходимости этих поправок был призван продемонстрированный фильм о том, какими жестокими бывают собаки. В ролике, правда, ничего не было сказано о том, какими варваром может быть человек по отношению к братьям нашим меньшим. Не отвечал мини-фильм и на вопрос, почему, собственно, собаки бывают кусачими.

Депутат Самат Мусабаев рассказал, что его избиратели прямо-таки требуют кардинально решить вопрос с бродячими собаками, а у жителей одного из сел Мангистауской области нет никаких проблем, и только бродячие животные мешают полноте их счастья, и требуют уничтожить бездомных животных!

– Мы своими глазами видели, как собака покусала пять-шесть школьниц! Поэтому мы и хотим внести изменения в нынешний закон. Статистика показывает, что каждый день в Казахстане 110 человек страдают от укусов собак. В 2023 году в регионах произошло 18 367 нападений домашних собак и имели место 19 130 укусов и царапин от бродячих! – попытался быть убедительным мажилисмен.

Что же предлагается законопроектом? Так, поправками хотят обязать хозяев не оставлять животных на улице, а передавать их в пункт временного содержания, а для регулирования количества больных животных, проявляющих агрессию, предлагается эвтаназия: по истечении 15 дней, если это бродячие животные; и в течение 60 дней, если это безнадзорные животные.

– Метод контроля численности бродячих животных «отлов – стерилизация – вакцинация – выпуск» (ОСВВ) не работает. Эта модель будет меняться. Мы изучили опыт 40 стран, и в 23 из них применяют безвозвратный отлов и эвтаназию, – пояснил руководитель рабочей группы по законопроекту Едил Жанбыршин.

Однако не все депутаты выступают за такое решительное уничтожение собак. Мажилисмен Сергей Пономарев попытался привнести логику в обсуждение и напомнил, что эвтаназия подразумевает добровольный уход из жизни.

– Неужто собаки будут писать заявления о своем согласии на досрочную смерть? – спросил он.

Но Едил Жанбыршин, видимо, предвидел такой вопрос и тщательно подготовился. Он процитировал значение этого слова, а также сослался на меж­дународное законодательство.

– Обычно мы считаем, что эвтаназия применима только для людей. Но, изучая международное законодательство, мы видим, что эвтаназия применяется и в отношении животных, например, во Франции, Швейцарии. Поэтому этот термин имеет международный характер и относится не только к человеку, но и ко всем живым существам, – ответил он.

Сергей Пономарев спорить не стал и попытался направить диспут в эмоциональное русло, напомнив об опыте Грузии и Турции, где поняли, почему собаки бывают кусачими, а люди не уничтожают их, и поэтому собаки не нападают на людей.

– Маленькая, не самая богатая Грузия как-то смогла урегулировать эту сферу без умерщвле­ния животных, – сказал Пономарев и также заметил, что 15 дней недостаточно, чтобы хозяева собак успели найти своих питомцев.

Но тут в диспут вступил депутат Мархабат Жайымбетов и выдвинул еще более радикальное предложение, зачем, мол, держать собак 15 или 60 дней, и предложил сократить сроки собачьей жизни в отловах с 15 до 5 и с 60 до 30 дней. А то, мол, дорого их содержание обходится. Его тут же поддержал Едил Жанбыршин, напомнив, что, например, расходы на один приют в Восточно-Казахстанской области достигают 13 миллионов тенге. Правда не сказал, что эти 13 миллионов тенге можно тратить не на смерть животных, а на их жизнь, на стерилизацию и вакцинацию.

Между тем уже давно доказано, что умерщвление животных никак не сокращает популяцию – срабатывает природный механизм, и собаки начинают размножаться с удвоенной скоростью. Только стерилизация способна регулировать численность бездомных животных.

– Я могу привести научное исследование в рейтинговом журнале по Индии, штат Джайпур. Там было успешно осуществлено ОСВВ. Там произошло резкое снижение численности собак и случаев нападения их на людей. Более того, денежная выгода в штате Джайпур составила почти шесть миллио­нов долларов! У нас, думаете, проводился ОСВВ на должном уровне? – спросила ведущий научный сотрудник Института генетики и физиологии Анастасия Перфильева.

Эти доводы человека из науки депутатов не убедили.

– В мире больше 200 стран, мы все их изучили, в отличие от вас! Вы в рамках примера одного штата хотите сделать закон? А мы должны и другие варианты рассматривать. Индию нам не надо приводить в пример! – жестко высказался Едил Жанбыршин.

– Разрешите ответить? – попыталась продолжить Анастасия Перфильева.

– Все, не надо! – был бескомпромиссен Жанбыршин.

В презентации принимала участие юрист Ольга Ченцова, которая также считает, что убийство животных не решает вопрос ни биологически, ни экономически.

– Когда убивают животных, на их место тут же приходят другие. При нашей практике, когда собак и кошек выбрасывают регулярно, все это пополняется и пополняется. В чем преимущество ОСВВ? Животное кастрируют и отправляют на место, о них все знают, они никого не кусают, – сказала эксперт.

Она напомнила, что в 2021 году в Казахстане выделили 1,3 миллиарда тенге на решение проблем бродячих животных, в 2023 году – уже 3,5 миллиарда тенге. Очевидно, что деньги, которые акиматы выделяют на содержание животных, до них просто не доходят.

– Обещали, что работа будет выполняться по целому ряду направлений: это и акиматы, и просветительская работа, и помощь приютам, но этого не делается. Деньги выделяются, но не идут по назначению, их попросту воруют. Это бизнес на животных. Помните скандал по отлову в Шымкенте? Установлены факты, что собаки ели кошек от голода. Посмотрите, сколько в то же время денег было выделено на питание животных. Значит, средства не использовались по назначению, – сказала эксперт.

Озвученные юристом доводы и факты остались без комментариев. Только депутат Гульдара Нурумова предложила все же не рубить с плеча, призвав коллег к гуманности.

– В Таразе построен приют на 400 мест, где сегодня содержатся 12 собак. Действительно, сейчас там отлавливают и отстреливают собак прямо на улицах. В прошлом году было выделено 37 млн тенге, но собак стало в два и даже в три раза больше. Я сама это вижу, когда бываю там. Нет никакого результата. В этом году выделено 70 миллионов тенге. Куда эти деньги уходят, если собаки в итоге не содержатся в отлове и их становится больше? Значит, умерщвление неэффективно? Предлагаю в рамках этого законопроекта все-таки рассмот­реть и обсудить вопрос отлова и стерилизации. Это более гуманный метод, – сказала она.