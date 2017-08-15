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Собаки голубого цвета начали бегать по Мумбаи
На улицах индийского мегаполиса Мумбаи появились бродячие собаки необычного голубого цвета, сообщает vesti.ru.

Такой окрас местные зоозащитники объясняют тем, что животные купаются в реке, в воды которой сливаются промышленные отходы.



"Виновницей" перекраски собак стала река Касади, протекающая по территории одного из пригородов Мумбаи", – поясняется в информации.

Экологи сейчас пытаются вынудить местные власти как-то повлиять на компании, занимающиеся сливом отходов в воды этой реки.



По словам зоозащитников, по улицам мегаполиса уже бегают как минимум пять голубых собак. Местная пресса информирует, что власти уже проводят замеры качества воды в реке, уровень загрязненности которой, по некоторым данным, превышает безопасные показатели в 13 раз.


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