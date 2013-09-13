«Собаки величайшей красоты...»

Общество
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24– Древний казахский миф о сотворении человека повествует, что «…Аллах создал человека из глины и приставил собаку охранять его, а сам отлучился за душой, – начал разговор Ахмет Уалханович. – В это время пришел джинн и задумал разрушить глиняную статую человека. Но собака его не подпустила. Джинн рассердился и напустил холода на нее. На заре сотворения мира собака была голой, без шерсти и вмиг заледенела. Тогда джинн подскочил к человеку и несколько раз плюнул на него. Вот через эти плевки род человеческий и получил напасти, болезни и страдания. Вернулся Аллах, вдохнул в человека душу и отругал джинна за содеянное. Однако болезни и напасти человеку оставил, ибо теперь, в земной жизни, они ему были нужны. А собаку Творец наградил за верную службу теплым мехом...»

В этом редко упоминаемом предании даны сведения о целой эре сотворения человечества. Причем первым из животных человек выбрал себе в друзья именно собаку.

– Действительно, казахская версия сотворения человека, при котором присутствовала собака, не очень широко известна. Ее записали вы?

– Нет, в конце XIX столетия ее услышал от казахов и записал известный русский востоковед Александр Алекторов. Древний казахский миф подтверждает, что дружба человека и собаки идет издревле и насчитывает более 15 тысяч лет. Пес, то есть прирученный волк, был спутником древних охотников эпохи мезолита – в XIII–VII тысячелетиях до нашей эры. Поэтому становится понятным, почему в мифах большинства народов мира собака предстает не просто другом, защитником и помощником, но почитается как священное существо и наделяется особым почетом. Казахи даже говорят: «Собака – одно из семи достояний» или «У всех есть Тенгри, а у собаки есть хозяин».

– Существовал ли в древнем пантеоне казахских богов покровитель собак?

– У казахов каждое домашнее животное имело своего хозяина. Например, Камбар-ата считался покровителем лошади, Ойсыл-кара – верблюда, Шопан-ата – овцы, Зенги-баба – коровы, Шегирпаян – ловчего беркута. Во время наших научных командировок мы записали много рассказов и преданий об этих покровителях, более того, даже обнаружили установленные в честь них памятники.

А вот о покровителе собаки мне удалось услышать интересный рассказ только на Алтае, где я повстречал одного белобородого аксакала. Он-то и сообщил, что покровителем собаки является Удмурт.

– Интересно, что означает слово «удмурт» и имеет ли оно отношение к одноименному народу?

– Думаю, безусловно, должно существовать обоснование такому названию покровителя собак. Надеюсь, что ответы на эти вопросы мы получим в ходе исследования, которое все еще продолжается. Скорее всего, слово «удмурт» имеет особое значение, ибо даже у тех народов, которые почитают собак, порой вознося их до небес, нет понятий о собачьем прародителе.

– В начале разговора вы сказали, что пес находится рядом с человеком вот уже более 15 тысяч лет. Но где впервые произошло одомашнивание животного?

– «Авеста» – одно из самых древних писаний мира, считающееся основой всех индоевропейских языков, свидетельствует, что впервые одомашнивание лошадей, верблюдов, собак произошло в Центральной Азии. На его страницах написано, что в I тысячелетии до нашей эры собака уже являлась домашним животным. В авестийских текстах также рассказывается, как Ахурамазда создал собаку в помощь земледельцам. В текстах «Авесты» нередко встречаются такие словосочетания: «…убийство собак и людей…», «…могилы собак и людей…». Судя по ним, можно предположить, что собака стояла в одном ряду с человеком или даже выше. Далее пишется: «Она охраняет имущество, от которого ей самой нет никакой выгоды. За такое преданное служение собаку надобно почитать и не давать ей слишком твердые кости или горячую пищу, а кормить жирным мясом и молоком. Ощенившихся сук следует окружить заботой, как женщин-рожениц, беречь щенков как зеницу ока и ухаживать за ними 6 месяцев. Считается, что молодая собака, достигшая 4 месяцев, входит в общество несущих служение. Если хозяин того места, где народились щенки, не оказал им должного ухода, подвергается наказанию, как умышленно убивший этих щенков. Существует наказание за причинение увечья какой-либо части тела собаки, таковым считается даже отрезание уха. Если собака заболела, дается наказ лечить ее, как и верующего человека.

25В случае когда лечение не имело результата и никто не смог помочь или, к примеру, собака заболела бешенством и ее нельзя отпускать на свободу, ибо это может привести к различным несчастьям, тогда за это отвечает хозяин собаки. Если кто-либо забьет собаку до смерти, того и на этом свете, и на том ждет наказание…»

– Да это же целый трактат по уходу за собакой!

– Согласно «Авесте», даже бродячие собаки достойны того, чтобы им оказывали почет и проявляли ласку, так как в них, как верили люди того времени, могли обитать сущности, которые были способны защитить умирающих от злых духов. В древности у людей, селившихся вокруг Арала и Каспия, культ собаки до известной степени был так высок, что с собаками связывали названия целых племен и родов. Например, в ассирийских манускриптах, датируемых VII веком до нашей эры, пишется, что по западному побережью Каспийского моря (Дербентские ворота) на прикаспийские степи пришло множество кочевников. Их вождя звали Иссуз (варианты Ишигуз, Иш-гуза). Ши-гузы говорили на иранском языке. Олжас Сулейменов писал, что имена Испака и Мидийского Спака отражают внешнюю схожесть со словом «собака». У этих народов существовал даже специальный обряд захоронения собак.

Жители Средней Азии начиная со времен Заратуштры особо почитали собак, постоянно улучшая их породу. Свидетельством тому может служить тот факт, что в конце VI века китайский император получил дар из Турфана в виде византийской собаки породы фолин. Известно, что такие собаки попали в Турфан из Средней Азии. Судя по всему, китайскому императору собаки понравились, во всяком случае, после этого события византийские собаки распространились по всему Китаю.

– Все это очень интересно, но давайте начнем разговор о нашей главной героине – казахской тазы.

– Впервые Европу с тазы познакомил профессор Парижского университета Карл Южвальфи в 1876 году. Он являлся специалистом по восточным языкам и в своем научном труде оставил интересные, особенно для историков, записи: «...Своих охотничьих собак казахи называют «тазы». Тазы – это быстроногая собака среднего роста, гладкошерстная, однако ноги, концы вислых ушей и хвоста покрыты длинной шерстью. По сравнению с другими охотничьими псами они считаются более умными, весьма преданными хозяину, к людям относятся дружелюбно, но к прочим собакам испытывают неприязнь. По складу своему весьма бесстрашны и стремительны.

Существует несколько видов борзых. К примеру, самаркандская борзая низкорослая, но обладает изящным, приятным глазу сложением. Борзые атырауских казахов, а также проживающих в долине Жема, отличаются длинной шерстью на лапах и кончиках ушей. И, наконец, южно-сибирские тазы имеют зауженные лапы, но при этом очень сильны. Если остановиться на их окрасе, то эти тазы бывают и черными, и рыжими, и серыми. Серые тазы ценятся весьма высоко. За хорошую собаку иногда дают больше, чем за лошадь. Разведение этих собак в Южной России не дало никаких результатов. Я по сей день радуюсь тому, что сумел целыми и невредимыми доставить в свой ботанический сад три собаки этой породы. С января они обживаются во Франции, самочувствие их неплохое...»

Об этом сообщении профессора Карла Южвальфи газеты в 1876 году писали с восторгом: «...Эта туркестанская борзая – собака величайшей красоты. На родине своей собаки эти зовутся тазы; ими травят зайцев. Они отличаются изящными формами и могучими мускулами. Кроме того, у них необыкновенно тонкая и длинная голова (щипец). Верхняя часть тела покрыта короткой шерстью (псовиной). Большие и висячие уши убраны длинными шелковистыми волосами (подбурками). Ноги покрыты очень длинной шерстью, словно они в широких панталонах. Собаки эти в первый раз являются в Европе; одна из них добыта от казахов у реки Эмбы, две других родились в Самарканде. Эти две разновидности тазы довольно резко отличаются одна от другой...»

– Спасибо за интересное и увлекательное путешествие в историю. Уверена, читатели с нетерпением будут ожидать продолжения вашего рассказа. До встречи в следующую пятницу на страницах «Казахстанской правды»!

Беседовала Раушан ШУЛЕМБАЕВА

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