Собирая по крупицам Свежий выпуск 445 Анна ВЕГЕЛЬ

Журнал открывается статьей директора Института истории государства доктора исторических наук Б. Аягана, освещающей события периода возникновения Казахского ханства. В публикации, в частности, уделяется особое внимание происхождению этнонима «қазақ».

По материалам источников, обнаруженных в том числе в фондах библиотек Исламской Республики Иран, подготовлена обстоятельная статья заместителя директора Института истории и этнологии им. Ч. Валиханова – известного исследователя Казахского ханства Н. Атыгаева. Автор рассматривает вопросы, касающиеся отражения истории государства в терминологии. Исследуя многозначные слова, международную переписку, свидетельства современников и историков, он по крупицам восстанавливает значение используемых терминов.

Детальному анализу роли и эволюции подходов к исследованию деятельности выдающихся исторических фигур Казахского ханства посвящены статьи профессоров КазГЮУ Л. Мукатаевой и Г. Султангазы, которые пишут о роли хана Абылая в развитии международных связей Казахского ханства в 30–40-е годы XVIII века. На эту же тему – статья Ж. Кусаиновой «Проблемы методологии исследования национально-освободительного движения под предводительством Кенесары Касымова».

В журнал вошли и другие весьма познавательные с научной точки зрения статьи. Несомненно, интерес специалистов вызовет публикация академика НАН РК, доктора юридических наук М. Сулейменова «Применение принципа добросовестности в отраслях частного и публичного права». Средствам индивидуализации физических лиц, в том числе информационным, посвящена статья Р. Бодрова (Российская государственная академия интеллектуальной собственности).

Актуальные вопросы, касающиеся правовых и экономических аспектов вступления Казахстана в ВТО, рассмат­риваются в статье Л. Испенбетовой (КазГЮУ). Познавательна и информативна публикация известного китаеведа П. Трощинского (Институт Дальнего Востока, Москва) о законодательной политике КНР на современном этапе, основанная на китайских источниках.

Статьи публикуются на русском, казахском и английском языках, снабжены интересными иллюстрациями. Обложка журнала оригинально оформлена с использованием фрагмента монументальной картины художника А. Назаркула «Священная земля биев», оригинал которой хранится в КазГЮУ.



