Соблазн

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Валентина ФИРОНОВА
Зачем покупала?! С другой стороны, говорят, гречка дорожает, а вслед за ней и макароны... Может, пора вспомнить лихие 90-е, да и вообще времена тотального дефицита? С них ведь, как мне кажется, у нас эта страсть к хватанию и появилась – «надо брать, пока не подорожало».
В генах это сидит уже! Хотя не знаю, передается ли по наследству... Но вот у людей старшего поколения это точно в крови. С одной стороны, страшно остаться «без ничего», с другой – надо успеть сделать «стратегические» запасы.
Хотя на всю оставшуюся жизнь все равно не напасешься! И продукты портятся, да и в наших малогабаритных хоромах склад не устроишь.
А если уж говорить об осуждаемом мировым сообществом чрезмерном потреблении, то оно свойственно всем без исключения. Отдыхала я летом в одной жаркой стране. Гуляем по центральной улочке как-то вечером. А там, в этом курортном городке, магазины – основная достопримечательность.
Так вот, представьте: вся пешеходная зона заставлена маленькими столиками и вешалками. А на них – добра дешевого и, прямо скажем, не слишком качественного навалено видимо-невидимо. Так отдыхающий люд эти неказистые столики штурмом брал! Совершающие променад туристы напяливали на себя невзрачные футболочки непонятного цвета, пытались впихнуть в зимние сапоги отекшие от жары ноги... И не могу сказать, что особым ажиотажем отличались исключительно наши туристы. Заграничные почтенные дамы, например, локтями орудовали не менее ретиво. Заветное слово sale действовало на всех одинаково.
Манипулируют нами, манипулируют – вот что я скажу! Особенно сейчас, когда куда ни глянь начались эти самые «грандиозные новогодние» скидки. Люди берут торговые точки штурмом. Доходит даже до потасовок. А может, прежде чем ринуться в «бой», лучше задаться вопросом: «Что продается со скидками?»
Кинешься за халявой, а присмотришься – неликвид и залежалое барахло. А мы хватаем. За бесценок же! В результате нелишние деньги тратятся впустую. Купишь, радуешься, а «прозреешь» от шопинговой эйфории – диву даешься: «Зачем брала? Непонятно!»
Усыпляют бдительность и проверенные уловки ушлых торгашей, наловчившихся повсеместно перечеркивать на ценнике старую цену и вписывать поверх новую. В два раза ниже, которая и есть реальная. А старая была или безбожно завышена или просто взята с потолка.
Впрочем, ценообразование – тема больная. Вот, почему, например, «ледяная» рыба стоит почти тысячу тенге?! Речь ведь не о севрюге!
А, впрочем, понятно, почему. На каждом товаре куча посредников сидит. Смотришь на «ледяную» рыбку и думаешь, может, потому она такая дорогая, что до магазина своим ходом добиралась? Конечно, есть рыба и подешевле, но тоже в такой ледяной шубе, что ее не каждый кошелек осилит.
На днях зашла на коммунальный рынок. Там раньше все дешево было. На это и рассчитывала. Выбрала четыре баклажанчика, заплатила 2 тыс. тенге. После этой покупки и рыба мне не сильно «кусачей» показалась. А впрочем, в цепочке «производитель – продавец – покупатель» крайний всегда покупатель. В прямом и переносном смысле. Первым двум «звеньям» надо продать свой товар во что бы то ни стало! А значит, нам будут впаривать все, что ни попадя. Любыми методами, вплоть до высоких технологий и нейролингвистического программирования. Наша же задача – всеми силами этому напору сопротивляться. Как устоять? А может, попробовать хотя бы на один день отказаться от походов в магазины? Забыть о покупках! Любых!

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