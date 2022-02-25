Соблюдать правила конкуренции

Сенат под председательством спикера Сената Маулена Ашимбае­ва назначил нового члена ЦИК, а также ратифицировал Протокол о внесении изменений в Соглашение о порядке защиты конфиденциальной информации и ответственности за ее разглашение при осуществлении Евразийской экономической комиссией полномочий по контролю за соблюдением единых правил конкуренции от 12 ноября 2014 года.

Так, по результатам голосования было принято решение об освобож­дении члена ЦИК Серика Сыдыкова от занимаемой должности.

Вместе с тем на эту должность спикер Сената предложил кандидатуру Шавката Утемисова, который имеет большой опыт работы на государственной службе и в законодательной работе. Сенаторы данную кандидатуру поддержали, и Шавкат Утемисов был назначен членом ЦИК.

В ходе заседания также ратифицирован Протокол о внесении изменений в Соглашение о порядке защиты конфиденциальной информации и ответственности за ее разглашение при осуществлении Евразийской экономической комиссией полномочий по контролю за соблюдением единых правил конкуренции от

12 но­ября 2014 года.

Соглашение регулирует порядок обращения с конфиденциальной информацией и регламентирует ответственность сотрудников Комиссии за ее разглашение при получении конфиденциальной информации.

С момента формирования Евразийской экономической комиссии как постоянно действующего регулирующего органа ЕАЭС прошло почти 10 лет. За этот период для государств-членов ЕАЭС обеспечены благоприятные условия для функ­ционирования единой политики в части совершенствования антимонопольного законодательства.

Комиссия в рамках реализации своих полномочий по контролю за соблюдением общих правил конкуренции на трансграничных рынках запрашивает и получает необходимую информацию, в том числе конфиденциальную, от органов государственной власти, юридических и физических лиц.

Соглашение регулирует порядок обращения с конфиденциальной

информацией и регламентирует

ответственность сотрудников комиссии за ее разглашение при получении конфиденциальной информации.

Ратификация и принятие протокола позволят обеспечить полную реализацию полномочий Евразийской экономической комиссии по контролю за соблюдением общих правил конкуренции в соответствии с положениями Договора о ЕАЭС.

– Принятый закон конкретизирует отдельные положения при контроле за соблюдением правил конкуренции в деятельности Евразийской экономической комиссии. Это позволит совершенствовать порядок защиты конфиденциальной информации в рамках организации и усилить ответственность за ее разглашение, – комментировал Маулен Ашимбаев принятие документа.

Сенаторы также озвучили свои депутатские запросы в адрес Правительства.

Так, Даурен Адильбеков предложил разработать отдельный Национальный проект развития отрасли электроэнергетики, включающий в себя решение проблемных вопросов и основные направления развития данной сферы.

Важность усиления поддержки фермеров, занимающихся садоводством – одного из основных направлений диверсификации сельскохозяйственной отрасли страны – отметил в своем запросе Али Бектаев.

Работу специальных экономических зон, которые по большей части не нацелены на развитие высокотехнологического производства с высокой добавленной стоимос­тью и повышение локализации, раскритиковал Ерик Султанов, а Рыскали Абдикеров поднял проблему суицида среди подростков и подчеркнул необходимость усиления защиты прав ребенка и противодействия насилию, буллингу и кибербуллингу. Сенатор Ольга Булавкина обозначила проблемы людей, живущих на дачных участках, и призвала Правительство к оперативному их решению.

Не менее интересные темы обсуж­дались по окончании пленарного заседания. Журналисты поинтересовались у спикера Мау­лена Ашимбаева, какой должны быть позиция Казахстана относительно украинского кризиса как члена ОДКБ.

– В данной ситуации очень важно путем переговоров искать мирное разрешение конфликта. Мы видим, что ситуация обострилась. Вышла на новую стадию. Переговоры должны учитывать интересы всех вовлеченных сторон. Не менее эффективными были бы переговоры в рамках ООН на базе устава этой организации, – отметил Маулен Ашимбаев.

Также он добавил, что сегодня ООН является ключевой международной организацией, которая уполномочена рассматривать такого рода вопросы.

– Поэтому мы считаем, что здесь есть возможность для дипломатического решения данного кризиса, нужно принимать все необходимые решения, – сказал глава Сената РК.

Отвечая на вопрос о том, может ли Казахстан в качестве члена ОДКБ направить своих миротворцев в зону конфликта, Маулен Ашимбаев отметил, что Казахстан может направлять миротворцев за пределы территории стран ОДКБ только в соответствии с мандатом ООН.

– Силы стран ОДКБ могут применяться только на территории стран-участниц. Зона конфликта не входит в территорию стран-участниц. Поэтому мы не имеем оснований, учитывая эти договоры и ратифицированные соглашения, направлять миротворцев по линии ОДКБ в зону конфликта. Если какая-то ситуация возникает, и на уровне ООН принимается решение в рамках мандата ООН, Казахстан может направлять миротворцев в любую точку мира, если на это будет соответствующее решение, – сказал глава Сената РК.