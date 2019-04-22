​Соболезнование родным погибших

Председатель Сената Парламента Дарига Назарбаева выразила соболезнования в связи с крупным дорожно-транспортным происшествием в Жамбылской области.

«Выражаю глубокие соболезнования по поводу трагических последствий дорожно-транспортного происшествия в Жамбылской области, унесшего жизни 11 человек. Передаю слова искреннего сочувствия и поддержки родным и близким погибших, желаю скорейшего выздоровления всем пострадавшим. В настоя­щее время оказывается вся необxодимая медицинская помощь, работают службы, устанавливаются все обстоя­тельства происшествия», – говорится в сообщении.