​Соболезнования семьям погибших в Кордае

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– Выражаю искренние соболезнования семьям погибших. Желаю скорейшего выздоровления всем пострадавшим жителям.

Сегодня, оплакивая погибших, вспоминая ужасы трагической ночи, мы особенно остро понимаем, что нет ничего важнее единства, мира, согласия в обществе. Долг каждого из нас – оберегать эти ценности, как собственную жизнь.

Провокаторы и мародеры – преступники, которые наживаются на крови и страданиях людей.

Они должны быть выявлены и наказаны по всей строгости закона.

В Кордайском районе вместе с правительственной комиссией работает группа депутатов Сената Парламента РК, – сказала Дарига Назарбаева.

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