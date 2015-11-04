​Собрала их армейская песня

Творческий смотр-состязание, который проводит Министерство обороны Республики Казахстан, проходит в трех номинациях: «Вокальное пение», «Вокальная группа», «Фольклорно-этнографическая группа». В 2015-м в «Жас ұлан» участвовали не только военнослужащие: второй год армейский фестиваль открывает двери и для гражданской молодежи. Это обстоятельство красноречиво свидетельствует о том, что в нашей стране подрастает достойная смена защитников Отечества. Жюри прослушало порядка 300 вокалистов, среди которых военнослужащие всех видов и родов войск ВС РК, курсанты и воспитанники военных учебных заведений, талантливые учащиеся общеобразовательных школ, студенты, воспитанники военно-патриотических клубов из всех 14 областей Казахстана, Астаны и Алматы.

Поздравительное письмо от министра обороны РК Имангали Тасмагамбетова зачитал заместитель начальника Генштаба ВС РК – начальник департамента воспитательно-идеологической работы генерал-майор Мухамеджан Таласов. От отметил также, что в нынешнем конкурсе особенно активно участвовали патриотические клубы регионов – около 90 человек.

– Все участники замечательно выступили, показали свое мастерство, свои таланты. От имени военнослужащих РгК «Восток» хочу всех поздравить и отметить, что мы долго готовились, выступили на высоком уровне и достойно представили наше Региональное командование, – сказал обладатель главного приза, заместитель начальника гарнизонного дома офицеров РгК «Восток», сержант 3-го класса Естай Лукпанов.

Обладателями первых мест в номинациях стали колледж «Онер» из Атырауской области, Амалият Акерке из Алматы и служащая ВС РК Айдана Елегенова, а также группа «Алау» из Жамбылской области. Лауреатам первых премий дипломы, призы и цветы вручил депутат Мажилиса Парламента РК, Халық Қаһарманы, генерал-лейтенант Бахытжан Ертаев.