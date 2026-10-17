Собрали богатый урожай

Статьи,Точки роста
Николай Жоров
старший корреспондент отдела информации и права

Хороший урожай яблок получили нынче садоводы агрофирмы Apple bee, основанной в 2013 году на землях Корамского сельского округа Алматинской области. Об этом они с гордостью заявили на недавно прошедшем Дне сада, в ходе которого работники отрасли подвели итоги сезона, обменялись опытом работы с коллегами и узнали о новейших достижениях науки в данной сфере.

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Как отметил директор по производству Apple bee Нурполат Абубакриев, в своей деятельности фруктовое хозяйство сочетает традиционные подходы и современные технологии. Из 130 гектаров используемых земель на 70 расположены сады, где с гектара получают в среднем по 55 тонн яблок разной селекции.

Помимо яблок агрофирма ежегодно выращивает на продажу более 200 тыс. элитных саженцев. К слову, питомник, обладающий соответствующей государственной лицензией, считается крупнейшим в регионе. В нынешнем году его специалистами было подготовлено 189 тыс. двухлетних растений. Из них большая часть передана садоводам, а оставшиеся высажены в собственных садах.

Поскольку плодоводство имеет сезонный характер, в штате компании на постоянной основе трудятся около 40 человек. Однако в пиковые периоды (при сборе урожая или выкопке саженцев) здесь нанимают в работники местное самозанятое население. И тогда бригада садовых сборщиков доходит до ста человек.

– Это весомое подспорье для желающих заработать, ведь средняя зарплата за день выходит в пределах 10 тысяч тенге. Можно получить и больше в зависимости от объемов выработки, – подчерк­нул Нурполат Абубакриев.

Современное садоводство немыс­лимо без применения новейших технологий и элементов цифровизации. Для осуществления проектов в этой сфере нужны квалифицированные специалисты, причем не только управленческого звена. Требуется молодежь с новыми идеями в ирригации, механизации, цифровизации.

По словам Нурполата Абубак­риева, в агрофирме стремятся привлекать в свои ряды молодежь высокой и постоянно выплачивае­мой зарплатой, возможностью профессионального роста и дальнейшей учебы. Таким образом многие остаются в селе.

При уходе за садом применяется весь комплекс рекомендованных агротехнических мероприятий. У садового хозяйства имеется сортировочная линия, где сладкие плоды калибруются, битые или некондиционные отправляются на переработку. Остальные упаковываются в специальную тару, так что их сохранность находится на высоком уровне. Это позволяет сбывать продукцию большими партиями в ряд сетевых магазинов круглый год.

Единственная нерешенная проб­лема связана с отсутствием у агрофирмы собственного фрукто­хранилища.

– Ждем финансирования, – говорит Нурполат Абубакриев. – Хотим начать строительство объекта на 2 500 тонн хранения. В данный момент арендуем необходимые площади. Запасы яблок агрофирме необходимы, в том числе для производства соков. В настоящее время Apple bee располагает собственным производством по получению натурального яблочного сока прямого холодного отжима в объеме 200 тысяч литров в год.

#сад #урожай #агрофирма #Apple bee

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