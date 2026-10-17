Собрали богатый урожай

Хороший урожай яблок получили нынче садоводы агрофирмы Apple bee, основанной в 2013 году на землях Корамского сельского округа Алматинской области. Об этом они с гордостью заявили на недавно прошедшем Дне сада, в ходе которого работники отрасли подвели итоги сезона, обменялись опытом работы с коллегами и узнали о новейших достижениях науки в данной сфере.
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