Собрали первашей без излишеств

Общество
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Таково резюме исследования, которое провела в странах своего присутствия Группа Хоум Кредит. Этот показатель оказался самым низким в странах опроса. Так, на сборы ребенка в школу из бюджета россиян уйдет около 600 евро. Родители российских первоклассников лидируют по таким статьям расходов, как одежда, канцелярские принадлежности и питание. В ценовом рейтинге между полюсными странами расположились: Чехия – 170 евро, Беларусь – 270 евро, Вьетнам и Словакия – 180 евро и Китай – 350 евро.

Как отмечают организаторы опроса, различия в стоимости одинаковых товаров существуют не только между странами, но и среди регионов одной и той же страны. Так, в Калмыкии, где средний доход составляет примерно 350 евро, цены значительно ниже, чем в Москве или Санкт-Петербурге, где и доход, и цены выше калмыкских более чем в семь раз. А стоимость обедов российских первоклассников в регионах варьируется от одного до десяти евро в день. Интересная ситуация сложилась в Китае. Здесь соотношение доходов в провинциях и больших городах составляет примерно 1 к 3,5, но на ценах это не сказывается – они примерно одинаковы во всех регионах Поднебесной, отмечается в информации банка.

Что касается школьных рюкзачков, то самый бюджетный вариант во Вьетнаме – около 13 евро. В России на его покупку уйдет около 30 евро. До 40 евро готовы заплатить за него в Казахстане, Беларуси и Словакии, а родители из Чехии покупают рюкзаки, которые дороже 40 евро. Пустой пенал стоит в странах присутствия банка от трех до шести евро, а заполненный – от трех до 20 евро. В ценовом минимуме – Беларусь, на полюсе максимума в этой номинации Россия и Казахстан.

Ада ДЕМИНА, Алматы

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