Собрание по засухе в Анталье прервали из-за наводнения

Курьезный случай случился накануне в популярном туристическом районе Манавгат, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на newsturk.ru.
Представители сельскохозяйственных палат Манавгата, Серика и других районов Антальи решили обсудить проблемы с орошением земель в одном из ресторанов на живописном берегу реки.
Однако активное обсуждение засухи и жаркого анталийского лета прервалось внезапным поднятием уровня воды и полным затоплением всего ресторана.
Представителям агросектора пришлось перенести заседание в другое место. В то же время часть посетителей ресторана продолжала свою обеденную трапезу, смачивая ноги в прохладной воде.
Представители сельскохозяйственных палат Манавгата, Серика и других районов Антальи решили обсудить проблемы с орошением земель в одном из ресторанов на живописном берегу реки.
Однако активное обсуждение засухи и жаркого анталийского лета прервалось внезапным поднятием уровня воды и полным затоплением всего ресторана.
Представителям агросектора пришлось перенести заседание в другое место. В то же время часть посетителей ресторана продолжала свою обеденную трапезу, смачивая ноги в прохладной воде.