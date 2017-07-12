Собрание по засухе в Анталье прервали из-за наводнения

В мире
Фото с сайта newsturk.ru
Курьезный случай случился накануне в популярном туристическом районе Манавгат, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на newsturk.ru.



Представители сельскохозяйственных палат Манавгата, Серика и других районов Антальи решили обсудить проблемы с орошением земель в одном из ресторанов на живописном берегу реки.

Однако активное обсуждение засухи и жаркого анталийского лета прервалось внезапным поднятием уровня воды и полным затоплением всего ресторана.



Представителям агросектора пришлось перенести заседание в другое место. В то же время часть посетителей ресторана продолжала свою обеденную трапезу, смачивая ноги в прохладной воде.


Популярное

Все
Возродить сквозное судоходство
Лето перемен
В Атырау появится уникальная локация
«Кайрат» и «Тобол» заставляют нервничать
Отпуск отменяется
«Золотая» Фатима
Семь медалей из Ташкента
Символы надежды
Узнали соперников по Азиаде
«Затонувший лес» станет ближе
На кортах планеты
В селе Бесагаш ввели в строй водопровод
Инструмент экономической дипломатии
Верность мечте, сила характера, ответственность перед страной
Гарантия переезда
Там, где выплавляют медь
Законодательная повестка
Базовая ставка снижена до 16,75%
Представлен комплекс мер по охране здоровья населения
Президент Казахстана примет участие в форуме Казахстана и России в Омске
Канье Уэст в Алматы: организаторы концерта Ye сделали заявление по ситуации с «Кайратом»
Косшы: пять лет в статусе города
День металлурга
Выборы в Курултай станут следующим этапом реализации конституционной реформы – мнение эксперта
Крупный складской комплекс открыли в Алматинской области
Улицу Алматы в Астане частично закроют до конца 2026 года
Золото, а не завод!
Сообщение Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан О регистрации партийного списка Общественного объединения «Демократическая Партия Казахстана «Ак жол» на выборы депутатов Курултая Республики Казахстан, назначенные на 23 августа 2026 года
Отличный старт
Государственному академическому театру танца присвоено имя Булата Аюханова
Ресайклинг при ремонте дорог
Встают на крыло
Пожар в «Семей орманы» локализован - Минэкологии
Дом для культуры
Неудача «Астаны» и «Елимая»
Золото из Терамо
Стипендия от Динары
Раненого филина передали в зоопарк
На Кубке мира в Корее
В тройке сильнейших
Закон Республики Казахстан Об амнистии в связи с принятием новой Конституции Республики Казахстан
В Казахстане обновили еще три железнодорожных вокзала
Новый этап изучения Улуса Джучи
Плюс один новый завод в Казахстане
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам науки, наукоемких территорий, социального обеспечения, образования, здравоохранения    и    воинской    службы
Дан старт строительству автострады
Через счета дропперов в Казахстане прошло более 112 млрд теңге
Старые шины получают вторую жизнь: как в Темиртау перерабатывают отходы
Солнечные панели и овцы превратили пустынное плато в цветущие пастбища в Китае
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам цифровизации, защиты персональных данных, дорожного движения и регулирования передовых технологий на транспорте
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования правового положения военнослужащих, обороны и воинской службы
Закон Республики Казахстан О психологической деятельности
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам газоснабжения и электроэнергетики
По поручению Главы государства правительство намерено снизить инфляцию ниже 10% в текущем году
Конституция как стратегическая опора развития страны
В Бурабае усиливают контроль за порядком
Открылась золотоизвлекательная фабрика
Аудит выявил нарушения на миллиарды тенге в коммунальных предприятиях Астаны
Золотой овертайм в Семее
Токаев принял президента ЕБРР

Читайте также

Мощный шторм обрушился на Стамбул
Электросети не выдерживают нагрузки из-за жары в Кыргызстане
Опыт НОК Казахстана включили в число лучших мировых практик
Слияние Paramount и Warner Bros. остановлено

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]