Технологии
Собственников жилья будут уведомлять о количестве зарегистрированных через SMS
Министерством внутренних дел РК разрабатывается сервис об уведомлении собственников жилья о количестве зарегистрированных граждан на его объекте недвижимости, передает Kazpravda.kz.

"В настоящее время разрабатывается сервис об уведомлении собственников жилья о количестве зарегистрированных граждан на его объекте недвижимости через портал "электронного правительства", посредством SMS-сообщений, мобильных приложений, платежных терминалов, в квитанциях об оплате коммунальных услуг, нотариусами при совершении сделок по недвижимости для снятия с регистрации не проживающих лиц", – сообщили в ведомстве.

В этой связи проводится работа по автоматическому снятию с регистрации умерших, выехавших за пределы РК, вышедших из гражданства РК.

В свою очередь собственник жилья может снять с регистрации не проживающих по его адресу лиц через ЦОН, веб-портал "электронного правительства", а также с помощью одноразового пароля, если номер мобильного телефона зарегистрирован в базе мобильных граждан портала "электронного правительства".

Кроме того, МВД ранее сообщалось о переходе всех государственных органов на единый формат адресных сведений на основании Регистрационного кода адреса (РКА).

Адресные сведения с РКА в базе данных имеют уже более 8,7 млн. граждан страны, внедряется услуга по снятию с регистрационного учета через портал "электронного правительства". Это позволило создать "электронную домовую книгу" на каждый объект недвижимости.

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