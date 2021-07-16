Судьба предоставила Канату Сау­дабаеву возможность на основе двух культурных матриц XX и XXI веков выбрать свой собственный путь служения Родине длиною в 45 лет. Из них почти 30 лет, как признавался сам Канат Бекмурзаевич, он «искренне стремился на разных участках оправдывать высокое доверие и доброе отношение Президента. Так будет и впредь!».

В 17 он прозорливо выбирает специальность режиссера в престижном вузе – Ленинградском государственном институте культуры, бессменном лидере гуманитарного творческого образования. Будущий государственный деятель Казахстана с увлечением постигает мастерство режиссуры, основная цель которой – поставлять зрителям смысловые ориентиры, концептуальные идеи, формировать неординарное мышление. Он влюбился в профессию, понимая, что именно режиссерский замысел – образное видение будущего зрелища – будет влиять на формирование мыслей огромной аудитории.

После окончания института в 1968 году в Казахстан вернулся человек, глубоко чувствующий и серьезно мыслящий, постепенно осознающий свой путь и в творчестве, и в государственной деятельности, где судьбой ему было предначертано всегда становиться инициатором достижений на вверенных участках работы.

Канат Саудабаев стал помощником режиссера Казахского академического театра драмы им. М. Ауэзова, мэтра отечественной драматургии Азербайжана Мадиевича Мамбетова. Так встретились две творческие личности, глубоко уважающие достоинство и таланты людей, работающих во имя искусства. Учитель и ученик. Канат Бекмурзаевич бережно и чутко относился к своему учителю, раскрывшему ему секреты и нюансы профессии режиссера, был благодарен за теплоту, уважение и человечность к начинающему специалисту.

«…Однажды профессор написал на доске большую цифру «1» и, посмотрев на студентов, объяснил: «Это ваша человечность. Самое необходимое в жизни качество. Вот доказательство». Рядом с цифрой «1» он написал «0» и сказал: «А это ваши достижения, которые с человечностью увеличили вас в 10 раз. Еще один «0» – опыт, с которым человек стал «100». И так он добавлял «0» за «0», поясняя такие качества, как верность, интеллект… «Каждый добавленный «0» на порядок облагораживает человека», – сказал профессор. Вдруг он стер «1», стоящую в начале ряда цифр. На доске остались никчемные, ничего не значащие нули. «Если у вас не будет человечности, остальное – ничего не стоит…»

Человечность как основная черта характера Каната Бекмурзаевича проявилась в его отношении к Азербайжану Мадиевичу, так много сделавшему для его профессионального становления, ставшему для него образцом доб­роты, верности дорогим людям. Приехав из США, будучи Чрезвычайным и Полномочным Послом Казахстана, он постоянно навещал своего учителя. В этом весь Канат Бекмурзаевич: быть до конца верным людям, отдавать себя, не жалея, общему делу, служить стране.

Для меня стала откровением еще одна особенность Каната Бекмурзаевича – умение понять образ мыслей человека, которому выпала миссия стоять во главе исторического процесса. Это ясно видно из его статьи: «Нурсултан Назарбаев: жить с народом и жить для народа».

Канат Саудабаев писал: «С первых дней независимости важнейшим приоритетом для Главы нашего нового государства стал вопрос юридического оформления международно признанных границ Республики Казахстан. Именно здесь проявились выдающиеся лидерские и замечательные человеческие качества Нурсултана Назарбаева».

Он относится к Елбасы не просто как к Лидеру, но как к Лидеру-созидателю, «который органично сочетает в себе динамизм, неутолимое стремление к инновациям Запада и присущее Востоку уважение к традициям, многовековым ценностям и устоям общества».

Я считаю, что это понимание образа мыслей Елбасы – не формальное, не показушное, а настоящее, ставшее убеждением, – и есть черта верного единомышленника, которая свидетельствует о высокой душевной культуре Каната Бекмурзаевича. Возникшее доверие к словам и действиям Елбасы сподвигло его попробовать свои силы на дипломатическом поприще.

Еще одним ярким примером душевности, верности и человечности является его дружба с поэтом-трибуном Олжасом Омаровичем Сулейменовым. Канат Саудабаев с теплотой вспоминает: «Я, студент-ленинградец, с гордостью и вдохновением читал наполненные особенной энергетикой и полынным запахом родных степей стихи Сулейменова на вечерах поэзии в Ленинграде и других городах России.

…На нашей первой встрече Олжас Омарович не только дал авторское благословение на программу из его стихов, но и навсегда стал моим духовным наставником. И эти добрые, очень дорогие для меня отношения продолжаются 57 лет».

Канат Саудабаев стоял у истоков Казахского государственного цирка, который при нем обратился к традициям национальной культуры, возрождая наследие степного конного искусства. Канат Бекмурзаевич создает ансамбль джигитовки с уникальным конно-цирковым форсажем в национальном стиле, который запомнился зрителям потрясающим виртуозным мастерством.

В 1976 году Каната Саудабаева пригласили на государственную службу, где во всей полноте раскрывается его талант стратегически мыслящего государственника и патриота.

Последовательно занимая пос­ты от заведующего отделом культуры Управления делами Совета Министров КазССР до председателя Госкомитета КазССР по культуре, он живет интересами Казахстана, неустанно заботясь о развитии страны.

В 1983 году состоялась его судьбоносная встреча с Первым секретарем Компартии Казахской ССР Динмухамедом Ахметовичем Кунаевым, на которой обсуждалось дальнейшее развитие культуры Казахстана на основе продуманной стратегии государственной поддержки. Канат Саудабаев с удвоенной энергией выстраивает культурный каркас Казахстана, начиная с поста заместителя министра культуры КазССР до поста председателя Госкомитета КазССР по культуре вплоть до 1991 года, до распада Советского Союза.

Являясь руководителем Госкино, Канат Бекмурзаевич своими неординарными решениями и стратегическим видением развития киноотрасли Казахстана сумел создать культурное явление мирового масштаба – так называемый феномен казахской «новой» волны в кинематографе.

Он впервые организовал казахскую мастерскую во ВГИКе, где под руководством именитого режиссера Сергея Соловьева была воспитана целая плеяда выдающихся казахстанских кинорежиссеров: это Рашид Нугманов, Абай Карпыков, Ардак Амиркулов, Амир Каракулов, Талгат Теменов, Дарежан Омирбаев и Серик Апрымов. Позже их работы не раз завоевывали главные награды международных кинофестивалей в Италии, Германии, Португалии и других странах.

Именно в те годы киностудия «Казахфильм» выпустила во всесоюзный прокат такие культовые фильмы, как «Игла» (Р. Нугманов), «Тайны мадам Вонг» (С. Пучинян), «Сладкий сок внутри травы» (С. Бодров, А. Альпиев), «Чужая белая и рябой» (С. Соловьев) и был создан первый международный кинопроект «До свидания, Медео».

В 1991-м Канат Бекмурзаевич в статусе Полномочного представителя КазССР в СССР до мая 1992 года выполнял возложенные на него обязательства и функ­ции, невзирая на поднявшуюся неразбериху в связи с системной дезинтеграцией. Он был верен долгу, как стоящий на боевом посту солдат, который покинет его лишь по приказу командира. В этом были верность делу, воля и выдержка настоящего государственного деятеля.

Канат Саудабаев в должности посла стал решать поставленную Нурсултаном Абишевичем Назарбаевым задачу – открыть нашу страну глобальному сообществу. Главным форпостом стала Турция, ключевая страна тюркоязычного мира, которая одновременно интегрирована в западные структуры.

Затем последовало новое назначение – в Великобританию, одну из крупнейших экономических держав. Его работа способствовала привлечению британских инвестиций в экономику Казахстана. И наконец, почти семилетний период работы Чрезвычайным и Полномочным Послом в США, итогом которой стало создание стратегического партнерства и расширение казахстанско-американского торгово-экономического сотрудничества.

Как всегда, вникая во все нюансы нового для себя дела, Канат Бекмурзаевич увидел в работе дипломата приемы, схожие с режиссурой, которая выстраивает весь художественный процесс. Настоящего режиссера без обостренной внутренней зоркости, или, правильнее сказать, без творческой интуиции не бывает. Благодаря ей режиссер отличает фальшивое от правдивого, банальное от незаштампованного. Настоящего дипломата без интуиции, самоконт­роля и анализа тоже не бывает, что блестяще продемонстрировал в своей дипломатической карьере Канат Бекмурзаевич.

Канат Саудабаев дважды становился министром иностранных дел республики (1994, 2009–2011). Совмещал этот ответственный пост с не менее ответственным – Государственного секретаря РК (2009–2011). Надо отметить, что в 2010 году впервые в истории не только Казахстана, но и СНГ в Астане на самом высоком уровне был проведен саммит ОБСЕ.

Кульминацией дипломатической деятельности Каната Бекмурзаевича стала его работа в ранге Председателя ОБСЕ в 2010 году. Глава государства в очередной раз направил одного из своих самых надежных многолетних соратников на ключевой участок работы. Канату Саудабаеву удалось оправдать оказанное доверие и способствовать успешной реализации внешней политики нашей страны.

Хочется отметить тот факт, что, перейдя в другую сферу деятельности, Канат Бекмурзаевич душой оставался верен культуре, продолжая поддержку национальной творческой элиты. О казахстанских артистах заговорили на международном уровне. Они выступали на лучших концертных площадках в Соединенных Штатах Америки (Carnegie Hall), Великобритании (Royal Albert Hall), Франции, занимали призовые места на престижных международных конкурсах – скрипачей им. Паганини в Генуе (Италия), молодых пианистов и скрипачей им. Лонг и Тибо в Париже (Франция) и многих других.

Гражданская позиция Каната Саудабаева, основанная на искреннем служении Казах­стану и уважении к народу, его отточенный профессионализм на дипломатическом поприще позволили ему личным авторитетом наращивать мощь «мягкой силы» Казахстана на международной арене.

Так, как дипломату высочайшего класса, ему удалось завоевать доверие многих деятелей американской политики, которые посетили мероприятия во время проведения Дней культуры Казахстана в США. Насыщенная программа, мастерство казахстанских исполнителей народной и классической музыки, демонстрация уникального историко-культурного наследия нашей страны стали резонансным событием в культурной жизни американской столицы.

Я помню подготовку и проведение Дней культуры Казахстана в 2005 году, ответственность была колоссальная. Мы тогда впервые в истории страны представляли национальную культуру в США. Сейчас современная казахстанская культура и искусство широко известны мировой общественности. А в то время нам впервые выпала возможность выступать в таких престижнейших залах, как Центр Кеннеди в Вашингтоне, Карнеги-холл в Нью-Йорке.

На открытии Дней культуры в Центре Кеннеди выступил с приветственным словом мэр Вашинг­тона Энтони Уильямс, который занимал этот пост в 1999–2007 годы. В ответ Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан Канат Саудабаев подарил ему редкой красоты казахскую домбру.

После концерта я спросил Каната Бекмурзаевича, как удалось пригласить мэра столицы ведущей мировой державы? И он рассказал, что мама мэра Вирджиния Хайс Уильямс – известная профессиональная певица, филантроп. Помимо благотворительности и поддержки начинающих талантов, она часто выступала с сольными номерами, заслуженно снискав себе «титул» «Первой матери города». Через нее и были установлены близкие контакты с мэром.

В народе говорят: «Ум, соединенный с добротой, есть мудрость». Эти слова с полной уверенностью можно соотнести с характеристикой личности Каната Саудабаева – интеллектуала-дипломата, настоящего труженика, одного из тех, на которых, как сказано, земля держится. Мне импонируют убежденность, энергичность, конкретные идеи и действия рассудительного государственника. 45 лет он отдал беззаветному служению Родине, отстаиванию ее интересов и приоритетов независимой национальной политики.

Существует восточная муд­рость: «Человек есть символ. В символе заключен замысел. Познайте этот замысел». По моему мнению, смысл изречения таков: найти собственный путь, понять его замысел, обрести себя.

Жизненный путь Каната Бекмурзаевича Саудабаева длиною в 75 лет подтверждает истинность восточной мудрости: он всегда идет своим собственным путем, посвятив себя высокому служению народу!