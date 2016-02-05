​События и судьбы

Известные архивисты Вера Болтина и Людмила Шевелева, давние друзья библиотеки, подарили ей сборник документов «1924–1937 гг. в истории Павлодара» и книгу «Сергей Шевченко: редкой породы человек» – о журналисте и писателе региона, в подготовке которых они приняли непосредственное участие.

Историю архивного дела Павлодарской области невозможно представить без В. Болтиной и Л. Шевелевой. Они, как сказала руководитель отдела книгохранения областной библиотеки им. С. Торайгырова Марина Гончарова, являются авторами-составителями хорошо известных сборников архивных документов: «Из истории Русской православной церкви в Павлодарском Прииртышье 1919–1990 гг.», «Из истории ислама в Павлодарском Прииртышье 1919–1999 гг.», «Книга скорби. Расстрельные списки», «Забвению не подлежит», «Поклонимся великим тем годам», «Хронограф Павлодарской облас­ти. 1938–2008» и других.

Новый сборник «1924–1937 гг. в истории Павлодара» отражает хронику одного из самых драматичных и трагичных периодов: эпидемии, голод, неграмотность населения, детская беспризорность, массовые репрессии... Опубликованы 283 документа, большинство впервые. Факты и сведения, включенные в издание, делают его интересным всем, кто изучает историю края.

Герой книги «Сергей Шевченко: редкой породы человек» (составители В. Болтина, Т. Покидаева, Л. Шевелева) хорошо знаком павлодарцам. Сергей Павлович – журналист, писатель, кинодокументалист, публицист – стоял у истоков павлодарского телевидения, был редактором газеты «Звезда Прииртышья». Он автор 11 книг, член Сою­за писателей Казахстана, лау­реат премии Союза журналистов СССР.

В издание вошли биографический очерк о Сергее Шевченко, его доклады и выступления, рассказы, интервью, статьи, воспоминания о нем. Архивные документы вводятся в научный оборот впервые. Книга продолжает серию «Имена, вошедшие в историю», посвященную выдающимся людям Павлодарской области.