События в Казахстане стали звеньями одной цепи, заявил Токаев
Екатерина Елисеева
События с начала нынешнего года составляют звенья одной цепи. Об этом заявил Президент РК Касым-Жомарт Токаев в ходе онлайн-саммита Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), передает корреспондент Kazpravda.kz.
"Располагая полной картиной событий, могу ответственно заявить, что все события с начала нынешнего года составляют звенья одной цепи. Они подчинены единому разрушительному замыслу, подготовка которого шла продолжительное время. Как долго шла эта подготовка - год, два, три, - покажет следствие. Деструктивными силами неоднократно предпринимались попытки расшатать стабильность, учинить беспорядки. Шло некое тестирование государства на предмет его стабильности, прочности", – заявил Токаев.
По словам Главы государства, все эти действия решительно пресекались, но реализаторы не оставили своих планов и перешли к подготовке вооруженных выступлений, в качестве повода они использовали недовольство населения в ряде регионов из-за роста цен на автогаз.
"Прошли митинги, участники которых выдвинули социально-экономические и общественно-политические требования. Все они были услышаны и выполнены государством. Правительство ушло в отставку. Цены на автогаз были заморожены на прежнем уровне. Мы объявили о принятии комплекса конкретных социально-экономических мер и четкого плана общественно-политических реформ, но для организаторов агрессии против Казахстана это уже не имело никакого значения", – продолжил Президент РК.
Он подчеркнул, что под ширмой стихийных протестов развернулась волна массовых беспорядков, как по единой команде появились религиозные радикалы, криминальные элементы, отъявленные бандиты, мародеры и мелкие хулиганы. Социально-экономические и общественно- политические планы отошли на второй и третий планы.
"О них забыли. Вслед за этим развернулась горячая фаза и вступили в действие группы вооруженных боевиков, которые ждали своего часа. Стала очевидной их главная цель - подрыв конституционного строя, разрушение институтов управления, захват власти", – заключил Токаев.