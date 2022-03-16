Причин для паники нет – Токаев о способности Казахстана выдержать удар кризиса

Экономика , Президент
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Елисеева Екатерина
корреспондент

Глава государства Касым-Жомарт Токаев, выступая с Посланием народу Казахстана на совместном заседании палат Парламента, поручил Правительству в срочном порядке реализовать комплексный пакет антикризисных мер, передает корреспондент Kazpravda.kz.

"Казахстан столкнулся с беспрецедентными в нашей современной истории финансово-экономическими трудностями, связанными с резким обострением геополитической ситуации. Жесткое санкционное противостояние уже сегодня приводит к серьезным издержкам не только для отдельных стран, но и для всей глобальной экономики. Ситуация меняется стремительно, буквально ежечасно. Нарастает неопределенность и турбулентность на мировых рынках, рушатся производственные и торговые цепочки. Но причин для паники все же нет. У нашей страны есть все необходимые резервы и инструменты для преодоления масштабного кризиса", – заявил Президент РК.

По словам Токаева, Правительство обязано в срочном порядке реализовать комплексный пакет первоочередных антикризисных мер.

"Прежде всего нужно обеспечить устойчивость национальной валюты. Это ключевой фактор нашей экономической безопасности. Последние события в мире оказали мощнейшее давление на курс тенге. Нестабильность на валютном рынке связана с паникой, выводом капитала, серыми трансграничными денежными перетоками. Поэтому в финансовой сфере требуется снизить повышенный спекулятивный спрос, возникший в том числе из-за активности покупателей извне. Позавчера я подписал специальный указ, который вводит ограничения на вывоз денег за рубеж. Крупные институциональные игроки должны осуществлять покупку валюты только в рамках исполнения своих договорных обязательств", – дополнил Глава государства. 

Токаев подчеркнул, что следует проработать вопрос увеличения продаж экспортной выручки компаниями с государственным участием.

"Жду, что частные недропользователи также обеспечат продажи своей валютной выручки. В рамках исполнения своих договорных обязательств банки второго уровня должны осуществлять контроль и мониторинг приобретения валюты их клиентами. Следует установить жесткий контроль за исполнением данного требования банками. Спекуляции на рынках ни в коем случае не должны стать причиной неоправданного "сжигания" наших резервов. Правительству и Национальному банку, Агентству по развитию и регулированию финансового рынка нужно принять решительные меры в этом направлении. Нужны неординарные решения", – резюмировал Касым-Жомарт Токаев.

 

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