Событийный бум: сколько туристов посетили Астану за полгода

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За первое полугодие Астану посетили порядка 830 тысяч туристов, что на 12% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Из них около 187 тысяч — иностранные гости. Об этом сообщил заместитель акима Астаны Евгений Глотов, выступая на открытии международного форума Kazakhstan Travel Forum 2026, который проходит в столице, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минтуризма



Сегодня в Астане одновременно развиваются событийный, деловой, культурный и медицинский туризм. Ежегодно столицу посещают более 1,6 млн туристов, а туристский поток в город в среднем растет на 10–12% в год.

«Астана уже давно перестала быть городом, куда приезжают только по работе. Ежегодно столицу посещают более 1,6 миллиона туристов, и этот поток растет в среднем на 10–12% в год. Сегодня наша задача — сделать так, чтобы гость приезжал в Астану на концерт или деловую встречу, оставался здесь на более длительный срок и возвращался снова. Именно за такого туриста сегодня конкурируют города во всем мире, и Астана активно участвует в этой конкуренции», — отметил Евгений Глотов.

Одним из ключевых направлений остается развитие событийного туризма. Крупные международные концерты, спортивные соревнования, деловые и культурные мероприятия позволяют привлекать в столицу дополнительный поток гостей и увеличивать продолжительность их пребывания в городе.