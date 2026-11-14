Международная научно-практическая конференция «Алма-Атинская декларация: 35 лет диалога, сотрудничества и добрососедства» прошла в Доме дружбы, где 21 декабря 1991 года был подписан этот основополагающий документ, определивший принципы межгосударственных отношений после распада СССР.
Организатором мероприятия выступил Казахстанский институт стратегических исследований при Президенте РК. Цель конференции заключается в комплексном осмыслении значения декларации, определившей основы мирной трансформации постсоветского пространства, а также в выработке экспертных подходов к дальнейшему развитию СНГ в условиях изменения мировой политической и экономической архитектуры, в укреплении регионального сотрудничества, доверия и добрососедства.
В мероприятии приняли участие представители исполнительных органов СНГ, научно-экспертных организаций и университетов, государственных органов, ученые и общественные деятели.
Директор КИСИ Жандос Шаймарданов напомнил слова Президента о том, что главным достоянием Содружества Независимых Государств остаются дружба народов, общее культурное и духовное наследие. СНГ играет важную роль в укреплении взаимного доверия и развитии многостороннего сотрудничества.
В Алма-Атинской декларации были заложены институциональные основы создания СНГ и определены базовые принципы формирования новых независимых государств: взаимное признание и уважение государственного суверенитета и суверенного равенства, территориальной целостности и нерушимости существующих границ, неотъемлемое право народов на самоопределение, невмешательство во внутренние дела, отказ от применения силы или угрозы силой, мирное урегулирование споров, уважение прав и свобод человека, выполнение международных обязательств. Эти положения заложили политико-правовую основу для сохранения диалога, предотвращения масштабных конфликтов и развития сотрудничества.
Обращение генерального секретаря СНГ Сергея Лебедева зачитал его первый заместитель Игорь Петришенко. В нем отмечено, что Содружество Независимых Государств состоялось как жизнеспособное, авторитетное и эффективное международное объединение. За 35 лет в рамках СНГ сформировалась многоуровневая система взаимодействия, а способность сочетать общие интересы с национальными приоритетами участников обеспечивает устойчивость и востребованность организации.
Перед участниками мероприятия выступил руководитель представительства МИД РК в Алматы Жанибек Абдрашов, он зачитал обращение министра иностранных дел Казахстана Мухтара Тлеуберди. В документе сообщается, что в условиях глубоких исторических преобразований лидеры наших стран сделали принципиально важный выбор – строить отношения на основе суверенного равенства, взаимного уважения, добрососедства и сотрудничества. Сохранение многоплановых связей, учет взаимных интересов и готовность совместно отвечать на новые вызовы остаются важными условиями региональной стабильности.
Как отметил Игорь Петришенко, за период 35-летней истории СНГ превратилось в серьезную региональную международную организацию, которая объединила все страны и выстроила отношения на взаимовыгодной основе, самое главное – на стремлении жить в мире, дружбе, согласии. По его словам, на данном этапе ставка во взаимодействии делается прежде всего на цифровизацию, инновации, передовые технологии, в том числе совместное освоение космоса, развитие кооперационных связей, взаимной торговли и логистики. Особое значение для расширения торговых связей государств-участников имеют и транспортные коридоры Восток – Запад и Север – Юг. К слову, 2029 год в СНГ объявлен Годом транспортной связанности. Отдельное внимание в выступлении было уделено сохранению общего культурного наследия и развитию партнерства в образовании, науке и молодежной политике.