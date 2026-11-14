Международная научно-практическая конференция «Алма-Атинская декларация: 35 лет диалога, сотрудничества и добрососедства» прошла в Доме дружбы, где 21 декабря 1991 года был подписан этот основополагающий документ, определивший принципы межгосударственных отношений после распада СССР.

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Организатором мероприятия выступил Казахстанский институт стратегических исследований при Президенте РК. Цель конференции заключается в комплекс­ном осмыс­лении значения декларации, определившей основы мирной трансформации постсоветского пространства, а также в выработке экспертных подходов к дальнейшему развитию СНГ в условиях изменения мировой политической и экономической архитектуры, в укреплении регио­нального сотрудничества, доверия и доб­рососедства.

В мероприятии приняли участие представители исполнительных органов СНГ, научно-экспертных организаций и университетов, государственных органов, ученые и общественные деятели.

Директор КИСИ Жандос Шаймарданов напомнил слова Президента о том, что главным достоянием Содружества Независимых Государств остаются дружба народов, общее культурное и духовное наследие. СНГ играет важную роль в укреплении взаимного доверия и развитии многостороннего сотрудничества.

В Алма-Атинской декларации были заложены инс­титуциональные основы соз­дания СНГ и определены базовые принципы формирования новых независимых государств: взаимное признание и уважение государственного суверенитета и суверенного равенства, территориальной целостности и нерушимости существующих границ, неотъем­лемое право народов на самоопре­деление, невмешательство во внутренние дела, отказ от применения силы или угрозы силой, мирное урегулирование споров, уважение прав и свобод человека, выполнение международных обязательств. Эти положения заложили политико-правовую основу для сохранения диалога, предотвращения масштабных конфликтов и развития сотрудничества.

Обращение генерального секретаря СНГ Сергея Лебедева зачитал его первый замес­титель Игорь Петришенко. В нем отмечено, что Содружество Независимых Государств сос­тоялось как жизнеспособное, авторитетное и эффективное международное объединение. За 35 лет в рамках СНГ сформировалась многоуровневая система взаимодействия, а способность сочетать общие интересы с национальными приоритетами участников обеспечивает устойчивость и востребованность организации.

Перед участниками мероприя­тия выступил руководитель представительства МИД РК в Алматы Жанибек Абд­рашов, он зачитал обращение министра иностранных дел Казахстана Мухтара Тлеу­берди. В документе сообщается, что в условиях глубоких исторических преобразований лидеры наших стран сделали принципиально важный выбор – строить отношения на основе суверенного равенства, взаимного уважения, добрососедства и сотрудничества. Сохранение многоплановых связей, учет взаимных интересов и готовность совместно отвечать на новые вызовы остаются важными условиями региональной стабильности.

Как отметил Игорь Петришенко, за период 35-летней истории СНГ превратилось в серьезную региональную меж­дународную организацию, которая объединила все страны и выстроила отношения на взаимовыгодной основе, самое главное – на стремлении жить в мире, дружбе, согласии. По его словам, на данном этапе ставка во взаимодействии делается прежде всего на цифровизацию, инновации, передовые технологии, в том числе совместное освоение космоса, развитие коопе­рационных связей, взаимной торговли и логистики. Особое значение для расширения торговых связей государств-участников имеют и транспортные коридоры Восток – Запад и Север – Юг. К слову, 2029 год в СНГ объяв­лен Годом транспортной связанности. Отдельное внимание в выступлении было уделено сохранению общего культурного наследия и развитию партнерства в образовании, науке и молодежной политике.