Сочинские победы умитовцев

465
Светлана АБЕНОВА, Восточно-Казахстанская область
В эти дни умитовцы принимают поздравления от поклонников, а таковых в Восточном Казахстане немало. Участники ансамбля танца «Аққу-Үмiт», выигравшие Гран-при международного фестиваля детского и юношеского творчества в номинации «Народный танец», и вовсе уже объездили полмира, и везде им рукоплескали благодарные зрители.
Диплом I степени члены жюри присудили танцевально-акробатической группе «Звезда Востока». Первое место в номинации «Эстрадный вокал» занял в Сочи умитовец Владислав Лоскутов.
– Все дети от природы талантливы, важно только вовремя обнаружить эти способности и развивать их, – говорит заместитель директора детдома Гульжан Салыкбаева. – Успехи наших воспитанников – яркое тому доказательство.
К слову, не так давно из стен детского дома «Үміт» вышел любимчик восточноказахстанцев – победитель последнего сезона масштабного отечественного проекта «X-фактор» Евгений Выблов.

