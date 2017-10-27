Председатель Высшего судебного совета РК Анатолий Смолин встретился с председателем Верховного суда и Генеральным прокурором Турецкой Республики.

Приветствуя гостей, руководитель ВСС отметил важность встречи для укрепления дальнейшего сотрудничества и рассказал о деятельности Высшего судебного совета, проводимых в стране реформах, совершенствовании механизма отбора судей, а также ответил на воп­росы делегатов из Турции. В свою очередь председатель Верховного суда Исмаил Рюштю Джирит и Генеральный прокурор Турции Мехмет Акарджа выразили удовлетворение прошедшей беседой, отметив ее содержательность.