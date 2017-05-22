​Содержательный разговор

На встрече с кызылординцами председатель президиума НПП РК «Атамекен» поделился итогами работы в минувшем году, напомнив, что в районах и малых городах было открыто 180 представительств палаты предпринимателей. Таким образом, у НПП теперь есть свои филиалы, которые позволяют наладить полноценную связь между бизнесом и обществом.

– Это очень важно, потому что при разработке законодательства, нормативных актов мы будем иметь необходимую информацию от бизнеса. Вы знаете, что Глава государства ставит задачу диверсификации экономики и развития частного предпринимательства. Для этого делаются все шаги, начиная от приватизации и совершенствования законов и заканчивая выделением средств из республиканского и местных бюджетов, – отметил Тимур Кулибаев.

Рассказал руководитель НПП и о работе центрального аппарата по совершенствованию законодательства в области предпринимательства, заметив, что с первых дней образования «Атамекена» налажено тесное сотрудничество с Генеральной прокуратурой, которое позволяет эффективно защищать права бизнесменов.

Плодотворно работает НПП и с Агентством РК по делам государственной службы и противодействию коррупции. Благодаря такому взаимодействию приняты меры по оптимизации разрешительной системы и контрольно-надзорных функций. Эта работа ведется совместно с Генеральной прокуратурой и Правительством. Было отмечено, что сейчас у государства существует 28 тыс. различных контрольно-надзорных функций, контроль осуществляет 61 ведомство, в том числе 16 территориальных органов. Под пристальным вниманием оказалась каждая такая функция, и сегодня НПП совместно с Миннацэкономики приняли решение существенно – на 8 тыс. – сократить их количество.

Зашел также разговор о необходимости гуманизации законодательства, в котором, к сожалению, еще немало репрессивных мер. При этом Тимур Кулибаев выразил уверенность в том, что благодаря обратной связи и здесь будет найден консенсус, который поставит заслон недобросовестным предпринимателям и позволит поддерживать отечественный бизнес. Рассказал он и о работе по совершенствованию Налогового кодекса, об образовательных программах для начинающих предпринимателей, сервисных услугах и развитии микрокредитования.

Содержательными были также выступления Крымбека Кушербаева, рассказавшего о тесном взаимодействии исполнительных органов с региональной палатой предпринимателей, и руководителя РПП Галымбека Жаксылыкова, доложившего о достижениях и проблемах местного бизнеса.