Содействуя диверсификации

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Глеб МАЛЫХ
В частности, АО «НК «Қазақстан темір жолы» и Народное правительство провинции Цзянсу подписали рамочное соглашение о стратегическом партнерстве в области развития порта города Люньюньган и СЭЗ «Хоргос – Восточные ворота». Согласно документу, стороны будут совместно осуществлять проекты в таких сферах, как транспортная логистика, перевозки маршрутных поездов, строительство терминально-складской инфраструктуры в СЭЗ «Хоргос – Восточные ворота».
ТОО «Масальский ГОК» (дочерняя организация АО «Национальная горнорудная компания «Тау-Кен Самрук») и Китайская национальная корпорация по техническому импорту и экспорту договорились о строительстве горно-металлургического комплекса мощностью 1 млн тонн стали в год на базе железорудного месторождения Масальского в Акмолинской области.
АО «Самрук-Энерго», Банк развития Казахстана и Государственный банк развития Китая определились с основными условиями финансирования проекта «Строи­тельство ветровой электростанции в Шелекском коридоре мощностью 60 МВт с перспективой расширения до 300 МВт». На развитие «зеленой» энергетики в Алматинской области Государственный банк развития Китая предоставит заем в размере 120 млн долларов, Банк развития Казахстана – 35 млн долларов.
АО «НАК «Казатомпром» подписало соглашение с корпорацией CNEIC (China Nuclear Energy Industry Corporation) о транзите урановой продукции через территорию КНР в США и Канаду. Это позволит компании диверсифицировать маршруты поставок.
ТОО «Объединенная химическая компания» заключило соглашения по финансированию и реализации проекта «Производство глифосата и треххлористого фосфора» в Жамбылской области. Так, в рамках подписанных документов совместной реализацией проекта будет заниматься китайская компания HUALU, а Государственный банк развития Китая предоставит 100 млн долларов на создание производства.
АО «КазМунайГаз – переработка и маркетинг» и China Kingho Energy Group заключили договор о создании совместного предприятия – ТОО «Караганды ­СиСиАй». Компания станет оператором проекта «Строительство комплекса по переработке угля в Карагандинской области». Цель – внедрение новых технологий для получения из угля синтетического жидкого топлива.
Данные бизнес-соглашения существенно расширяют сотрудничество группы компаний АО «Самрук-Казына» с Китаем в несырьевых секторах, тем самым содействуя диверсификации экономики Казахстана.

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